台中健身館遭撞會員不敢來？「館長」求償商譽損失100萬...遭駁回

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓健身教練不滿應徵失利，開小貨車衝撞「館長」陳之漢位於北屯區的成吉思汗健身俱樂部，林刑事經更一審撤銷改用毀損等罪輕判1年6月；健身館以林男行為引發網友在PTT討論，釀會員恐懼不敢上門，造成商譽受損求償100萬元，民事庭認為無理由，判處駁回，可上訴。

林男（30歲）去年到成吉思汗健身俱樂部應徵未果，傳臉書私訊給館長未獲回應，他心生不滿6月12日駕駛1輛小貨車猛踩油門，撞破健身館大門衝進去，造成現場玻璃、磁磚碎裂一地，嚇壞員工、會員，林刑事一、二審都被依殺人未遂罪判5年8月，更一審改依強制、毀損罪各判4月、1年2月。

陳之漢負責的征服者健身館公司2度對林男提民事損害賠償，其中就林男衝撞健身館，毀損大門、地磚部分，法院判林應給付13萬4075元確定。

但健身館認為，林的行為遭媒體大肆報導，並轉往PTT討論，有討論留言「警告意味濃重」、「你館長在亂講話啊、看你下次敢不敢、齁～～」、「最近避風頭還是先跟教練請假」、「先請假避風頭避免遭殃，太恐怖了。」造成會員請假、想加入的人望之卻步。

健身館說，林的行為造成他們商譽嚴重貶損，未來有意加入的會員恐懼會有如林的模仿犯，因此再對他求償100萬元。

林抗辯說，PTT留言多不知所云，或只是嘲笑他的行為，絕大多數內容根本與民眾對健身管服務無關，並無貶損其商譽的言論，況且留言帳號都是暱稱，無法得知是否真的健身管會員，另對方主張原本想加入者因此望之卻步，根本無從憑據，認為求償無理由。

台中地院查，健身館以網友2024年6月12日在PTT看板「〔問卦〕台中成吉思汗被撞門喔」的留言討論串，但根據留言，是網友認為近期先請假避免前往該健身館，並無提及要求退費或想離開，也沒有網友說原打算加入，因此事而改變意願。

中院認為，難推論健身館有何經濟上活動的可信賴性受到減損情形，認為健身館求償無理由，判處駁回。

林姓健身教練不滿應徵未果，竟開小貨車衝撞「館長」陳之漢位於北屯區的成吉思汗健身俱樂部。圖／報系資料照
林姓健身教練不滿應徵未果，竟開小貨車衝撞「館長」陳之漢位於北屯區的成吉思汗健身俱樂部。圖／報系資料照

