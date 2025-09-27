快訊

影／日本首條臥鋪夜行巴士將上路！從高知可「全平躺過夜」到東京

百貨店王台中新光三越回歸！消費者好驚奇：昔「氣爆的12樓」滿滿都是人

花蓮洪災黑狗卡淤泥撿回一命 「掰咖小黃狂奔」奇蹟重逢看哭：真的是你！

聽新聞
0:00 / 0:00

律師洩密又一件！讓詐團掌進度並及時滅證 法院判刑4月

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹地檢署日前查辦一起涉及詐欺案件的洩密案，檢警發現徐姓律師利用職務之便，洩漏偵查秘密，導致詐欺集團上游得以輾轉掌握偵辦進度，妨害檢警查緝行動，檢察官起訴時曾批此對偵查造成重大危害，新竹地方法院以徐姓律師犯非公務員洩漏國防以外之秘密罪，判處4月徒刑，緩刑2年。

判決書指出，徐姓律師擔任詐團車手頭林男的辯護人，警方去年8月14日近12點到林男居所執行拘提、搜索，查拘林男手機等證據。林男的黃姓友人卻在同日12點多，持用手機通訊軟體撥打另一人，提及一串5碼數字，語畢即掛斷電話，以此方式湮滅林男另件刑案證據。

林男被警方拘提後，詐團水房負責人唐男透過詐團成員陳男及黃男支付委任律師費。徐姓律師竟利用辯護人於偵查中、羈押審查程序時獲悉不利被告事證的機會，於去年9月18日晚間7點30分許，在新竹地院外車道附近，口頭向黃男告知林男遭羈押的原因是「與女朋友的對話」，經黃男轉達之後，讓詐團上游得以知悉偵查進度，而妨害檢警偵查作為。

判決書指出，檢警溯源查獲唐男，從唐男扣案手機的對話紀錄，發現「已經請後台把全部清除了」、「他手機被還原、他做什麼一舉一動不是跟人員對話破功的、是他都回報他女朋友、工作全部換掉」等涉及滅證、洩密內容，擴大偵辦後始查悉上情。

新竹地方法院依徐姓律師非公務員洩漏國防以外之秘密罪，處有期徒刑4月，得易科罰金，緩刑2年，並應向公庫支付20萬元。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

律師 詐團

延伸閱讀

台中檢警追3竊電挖礦場 搜索前一夕全搬空...竟是律師洩密

影／詐團迷信宮廟取款保平安 鞭炮聲誤認警開槍嚇傻就逮

妻當車手被抓…百萬贓款遭警查扣 他被迫下海賠償損失下場曝

台版地面師詐團案外案…新店戶政公務員替業者查個資10年 涉貪遭搜索

相關新聞

前男友娶的不是她 高雄女闖戶政事務所「搶婚」

張姓女子和前男友分手後仍念念不忘，張女發現前男友即將步入禮堂，知道對方登記日期後，竟跑到戶政事務所「搶婚」，高雄地院審理...

律師洩密又一件！讓詐團掌進度並及時滅證 法院判刑4月

新竹地檢署日前查辦一起涉及詐欺案件的洩密案，檢警發現徐姓律師利用職務之便，洩漏偵查秘密，導致詐欺集團上游得以輾轉掌握偵辦...

後壁農會選戰激烈 前理事長持手機強行拍攝會員名冊...下場曝光

今年初後壁區農會選舉時，因理事長蕭麗姿與總幹事林怡歆兩陣營激戰，檢調警接獲檢舉，蕭女涉在會務部辦公室內強行持手機拍攝長短...

台中健身館遭撞會員不敢來？「館長」求償商譽損失100萬...遭駁回

台中林姓健身教練不滿應徵失利，開小貨車衝撞「館長」陳之漢位於北屯區的成吉思汗健身俱樂部，林刑事經更一審撤銷改用毀損等罪輕...

台中檢警追3竊電挖礦場 搜索前一夕全搬空...竟是律師洩密

台中檢警前年破獲大型醫美診所鄭姓負責人及蘇姓妻子出資成立8座礦場，竊電7600萬元猛挖比特幣，未料偵辦行動遭曝光，搜索當...

陸軍中士訓練完忘記繳回空包彈 「挖洞埋起來」目擊同袍看傻眼

澎湖防衛指揮部郭姓中士班長，去年6月到鳳山步校受訓時，因空包彈忘記繳回，擔心上繳會被責罵，趁受訓時挖洞埋起來，結果全程被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。