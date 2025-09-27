快訊

AI狂飆還能再「單押」？ 專家看台股操作未來瞄準2關鍵

大批熱心民眾到花蓮幫忙！他急呼籲「別開車」：已影響救災

64歲退休男擁1600萬自豪「從不缺錢」！三餐都叫外送…最後得憂鬱症

台中檢警追3竊電挖礦場 搜索前一夕全搬空...竟是律師洩密

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中檢警前年破獲大型醫美診所鄭姓負責人及蘇姓妻子出資成立8座礦場，竊電7600萬元猛挖比特幣，未料偵辦行動遭曝光，搜索當天驚見3座礦場早被搬空，追查才發現林姓女律師陪同團共犯偵訊時，竟向外轉達「有3座礦場沒查獲」，法院依洩密罪判林女4月徒刑，得易科罰金，可上訴。

檢警2023年在台中查獲8座竊電的比特幣礦場，溯源發現幕後金主為鄭男、蘇女，找人破壞台電線路、鑿牆以裸線接到礦機，24小時挖礦產生高溫如不定時炸彈，危及同樓的補習班、火鍋店，竊得7600多萬元電費、挖到27顆比特幣；鄭、蔡事後和台電賠償、和解，獲判緩刑確定。

檢方起訴指出，同年5月29日搜索共犯黃姓男子負責的礦場時，鄭男就指示公司的蔡姓女會計替黃找律師，蔡找上林女（37歲）替黃辯護，由蔡擔任中間人傳話，讓鄭得知黃男供述、檢警掌握的證據，而林女29、30日在警局、地檢署陪黃男詢問、偵訊時，就對黃說「我是蔡小姐派來的」。

因檢警自黃手機發現還有3座礦場營運中，預計31日立即前往搜索，未料林女陪偵結束後，竟傳訊向蔡女告知「黃男聲押原因」、「有3處礦場沒查獲」，「會再帶去查」等消息。

鄭男、蘇女得知後，隨即拿20萬元給黃的兒子，要他用這筆錢雇搬家公司，連夜將剩餘礦場搬走，結果檢調31日兵分多路搜索時，赫見3座礦場早就被搬空。

檢方查出，林女在黃男被收押後，將檢方聲押事實、法院羈押理由傳給蔡，由蔡再交給鄭、蘇審閱。2人看完電聯另名在日本的共犯，告知「我們有認識的人進去看到卷宗了」、「說要羈押你」等語；檢方察覺搜索消息走漏，9月再搜索林女的律師樓，偵結依洩密罪嫌起訴林女、蔡女。

台中地院審理時，林女否認洩密，辯稱事前沒接觸任何竊電案，跟蔡提及有3處礦場，是因告知等下開羈押庭，要拚不要被羈押，黃會配合檢察官調查，沒說要帶去查。

中院比對證詞，發現林女得知檢察官要黃提供3處礦場地址等偵查進度，是檢方調查重要策略、辦案軌跡，林卻在偵訊後第一時間，就用LINE告知蔡，已構成洩密。

中院審酌，林女身為執業律師，卻洩漏偵查秘密，違反偵查不公開，侵害司法發現真實目的，依非公務員洩漏國防以外秘密罪判她4月，得易科罰金；另蔡女擔任會計，其將得知偵辦內容轉達，並非其職務知悉的消息，不符洩密罪要件，判蔡無罪。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

律師 比特幣 台電

延伸閱讀

從特斯拉獲利後怎投資？他這樣規劃：房產收租、三帳戶操作美股、定期定額買比特幣

起訴後洩偵查卷證算洩密？無前例可循 檢察官盼法院畫訂界限

獨／替詐團車手辯護 律師下載電子卷證…竟外洩給集團金主

尚比亞中企礦場劇毒廢料外洩　農民索賠800億美元

相關新聞

前男友娶的不是她 高雄女闖戶政事務所「搶婚」

張姓女子和前男友分手後仍念念不忘，張女發現前男友即將步入禮堂，知道對方登記日期後，竟跑到戶政事務所「搶婚」，高雄地院審理...

洗車工酒駕開Alphard高速撞死醫大生 家屬痛斥「殺人凶手」

苗栗吳姓洗車工3月無照駕駛朋友要價300萬元的Toyota Alphard V6，還酒駕高速撞飛騎機車的陳姓醫學大學生致...

陸軍中士訓練完忘記繳回空包彈 「挖洞埋起來」目擊同袍看傻眼

澎湖防衛指揮部郭姓中士班長，去年6月到鳳山步校受訓時，因空包彈忘記繳回，擔心上繳會被責罵，趁受訓時挖洞埋起來，結果全程被...

台中檢警追3竊電挖礦場 搜索前一夕全搬空...竟是律師洩密

台中檢警前年破獲大型醫美診所鄭姓負責人及蘇姓妻子出資成立8座礦場，竊電7600萬元猛挖比特幣，未料偵辦行動遭曝光，搜索當...

路面排水孔破洞他踩空受傷 台南市府工務局判賠1萬8千元

王姓清潔工去年2月17日搭乘妻子轎車前往歸仁地政事務所洽公，下車後因路面排水孔破洞而踩空，致右腿約4、5公分撕裂傷及27...

網路交友結識第2天 女便遭男網友硬上得逞判刑1年8月

新北市李姓男子去年中透過網路交友軟體結識1名年輕女子，隔天即登門拜訪共進早餐後，趁女子回房間休息，悄悄闖入強行性侵得逞，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。