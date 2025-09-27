台中檢警追3竊電挖礦場 搜索前一夕全搬空...竟是律師洩密

台中檢警前年破獲大型醫美診所鄭姓負責人及蘇姓妻子出資成立8座礦場，竊電7600萬元猛挖比特幣，未料偵辦行動遭曝光，搜索當天驚見3座礦場早被搬空，追查才發現林姓女律師陪同團共犯偵訊時，竟向外轉達「有3座礦場沒查獲」，法院依洩密罪判林女4月徒刑，得易科罰金，可上訴。

檢警2023年在台中查獲8座竊電的比特幣礦場，溯源發現幕後金主為鄭男、蘇女，找人破壞台電線路、鑿牆以裸線接到礦機，24小時挖礦產生高溫如不定時炸彈，危及同樓的補習班、火鍋店，竊得7600多萬元電費、挖到27顆比特幣；鄭、蔡事後和台電賠償、和解，獲判緩刑確定。

檢方起訴指出，同年5月29日搜索共犯黃姓男子負責的礦場時，鄭男就指示公司的蔡姓女會計替黃找律師，蔡找上林女（37歲）替黃辯護，由蔡擔任中間人傳話，讓鄭得知黃男供述、檢警掌握的證據，而林女29、30日在警局、地檢署陪黃男詢問、偵訊時，就對黃說「我是蔡小姐派來的」。

因檢警自黃手機發現還有3座礦場營運中，預計31日立即前往搜索，未料林女陪偵結束後，竟傳訊向蔡女告知「黃男聲押原因」、「有3處礦場沒查獲」，「會再帶去查」等消息。

鄭男、蘇女得知後，隨即拿20萬元給黃的兒子，要他用這筆錢雇搬家公司，連夜將剩餘礦場搬走，結果檢調31日兵分多路搜索時，赫見3座礦場早就被搬空。

檢方查出，林女在黃男被收押後，將檢方聲押事實、法院羈押理由傳給蔡，由蔡再交給鄭、蘇審閱。2人看完電聯另名在日本的共犯，告知「我們有認識的人進去看到卷宗了」、「說要羈押你」等語；檢方察覺搜索消息走漏，9月再搜索林女的律師樓，偵結依洩密罪嫌起訴林女、蔡女。

台中地院審理時，林女否認洩密，辯稱事前沒接觸任何竊電案，跟蔡提及有3處礦場，是因告知等下開羈押庭，要拚不要被羈押，黃會配合檢察官調查，沒說要帶去查。

中院比對證詞，發現林女得知檢察官要黃提供3處礦場地址等偵查進度，是檢方調查重要策略、辦案軌跡，林卻在偵訊後第一時間，就用LINE告知蔡，已構成洩密。