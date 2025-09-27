聽新聞
前男友娶的不是她 高雄女闖戶政事務所「搶婚」
張姓女子和前男友分手後仍念念不忘，張女發現前男友即將步入禮堂，知道對方登記日期後，竟跑到戶政事務所「搶婚」，高雄地院審理後，依強制罪判張女拘役15日，得易科罰金。
判決指出，張女與前男友交往多年，曾是友人稱羨的一對佳偶，但兩人相愛多年卻仍未能修成正果，最後雙方以分手收場。
張女分手後，一直仍想挽回前男友，但前任仍未回心轉意，最後結交新歡，步入下一段感情，今年3月結婚。
張女得知前男友準備成婚後，四處打聽兩人登記日期，今年3月21日下午2點多，她得知前男友帶著未婚妻到戶政事務所登記，隨即衝到戶政事務所阻擾，並當著新娘和親友的面將前男友拉走。
前男友被張女拉回家後，張女苦苦哀求對方回心轉意，甚至強行抓著男方的雙手攻擊她自己，還不讓男方與外界聯絡，氣得前男友只能報警求助。
高雄地方法院審理時，張女坦承犯行，法官認為張女身為智識成熟的成年人，不思以理性、和平方式解決問題，反而強迫手段侵害前男友權益，依強制罪判拘15日，得易科罰金，可上訴。
