陸軍中士訓練完忘記繳回空包彈 「挖洞埋起來」目擊同袍看傻眼
澎湖防衛指揮部郭姓中士班長，去年6月到鳳山步校受訓時，因空包彈忘記繳回，擔心上繳會被責罵，趁受訓時挖洞埋起來，結果全程被其他同袍目擊，郭姓中士被法官依侵占軍用武器或彈藥以外之軍用物品罪判刑6月，另宣告緩刑2年。
郭姓中士班長前年12月到鳳山步校受訓，隔年6月6日上午完成演練後，照規定應將手上的空包彈和彈匣繳回，結果郭男卻忘記繳回，他見一旁一起受訓的陳姓士官也忘記繳回空包彈，便要陳男將空包彈交給他，連同他手上的空包彈一起裝入彈匣回收袋內，僅回繳空彈匣。
事後郭男越想越不安，擔心私藏空包彈的行為曝光後恐會吃上刑責，但又不敢向上回報，於是跑到步訓部東山教練場野外鋼棚處，挖了一個洞將49枚空包彈埋進去，本以為神不知鬼不覺，沒想到挖洞時被同袍目擊，隨即被向上舉報。
高雄地院審理時，郭男坦承犯行，法官念他未持空包彈用於其他犯行，尚無嚴重危害軍事安全之虞，其敗壞軍紀之程度及影響均難認情節重大。
最終僅依侵占軍用武器或彈藥以外之軍用物品罪判刑6月，得易科罰金，另宣告緩刑2年，應向公庫支付10萬元，及接受法治教育3場次，可上訴。
