路面排水孔破洞他踩空受傷 台南市府工務局判賠1萬8千元

王姓清潔工去年2月17日搭乘妻子轎車前往歸仁地政事務所洽公，下車後因路面排水孔破洞而踩空，致右腿約4、5公分撕裂傷及27公分刮傷，向台南市府工務局求償3萬元，該局認王應負5成過失責任，法官認道路管理有所欠缺，王也應負2成過失責任，判工務局應給付1萬8504元。

王主張，去年2月17日上午10時30分許，搭乘妻子所駕駛轎車前往歸仁地政事務所洽公，下車後行走約5步即因路面排水孔破洞，踩空受傷。他提國賠，請求該局賠償醫療費3130元及精神慰撫金2萬6870元，總計3萬元。

工務局表示，事故發生時間為上午10時30分許，日間有自然光線，排水孔距離王下車處尚有約5步的距離，不是位在副駕駛座車門旁，並非無不能目視注意情事。王未注意，對於損害發生應負擔50％過失責任。

台南簡易庭指出，王當天搭乘妻子所駕駛轎車前往歸仁地政事務所洽公，下車後行走約5步即因排水孔破洞而踩空受傷，並有傷勢照片、醫院診斷證明及醫療費用收據佐證。同時，工務局對於該排水孔所在道路管理有所欠缺並不爭執，依國賠法相關規定，該局自應就王所受損害負賠償責任。

除了醫療費3130元，法官審酌王現為清潔工及其傷勢所遭受精神上痛苦程度等一切情狀，認精神慰撫金損害2萬元為適當，王得向該局請求賠償金額總計為2萬3130元。