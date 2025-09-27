洗車工酒駕開Alphard高速撞死醫大生 家屬痛斥「殺人凶手」
苗栗吳姓洗車工3月無照駕駛朋友要價300萬元的Toyota Alphard V6，還酒駕高速撞飛騎機車的陳姓醫學大學生致死，犯後一度逃逸最終才投案，被害家屬痛斥吳是「殺人凶手」，檢方依酒駕致死等罪嫌起訴吳，法院裁定他10月6日第2次延長羈押2月。
吳男從事洗車業，本身沒有駕照，3月8日凌晨3點多酒後駕駛Alphard上路，行經西屯區黎明路、凱旋口時，迎面撞上騎機車外送的陳姓醫大生（22歲），陳傷重送醫不治，吳撞人後卻逃逸。
警方調閱監視器發現，吳男沿黎民路三段，經凱旋路口時高速撞上陳男，造成陳噴飛重摔，機車支離破碎幾乎全毀，現場殘骸四散，顯見撞擊力道之大。
警方發現，吳男撞人後逃逸，但他駕駛的Alphard前車牌直接掉落現場，發現吳男當時是開朋友的車要回家，卻酒駕還高速闖紅燈闖禍，經策動下他清晨5點才自行赴派出所。
警方查，吳男當時和朋友借車到KTV喝酒歡唱，半夜結束後仍冒險酒駕上路，回家途中明知撞到人，包括擋風玻璃都嚴重凹陷、碎成蜘蛛網狀，他卻沒有停車協助救援，反而加速逃離躲回家。
吳經呼氣酒測值達每公升0.37毫克，顯已超標，檢方依酒駕致死等罪嫌起訴他，全案將由國民法庭審理；陳男父親受訪時，曾痛斥「吳簡直是個殺人凶手」、「如果當時他立刻報警、叫救護車，也許我的孩子還有救」。
台中地院指出，吳男涉犯不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪嫌、駕駛動力交通工具肇事致人於死而逃逸罪嫌，最重本刑分別是10年、7年，認為吳仍有羈押原因及必要，裁定自10月6日第2次延長羈押2月。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
