快訊

最愛國會外交的院長 韓國瑜可能成盧秀燕2028勁敵？

MLB／鈴木誠也滿貫砲達陣單季30轟100打點 跟進大谷、松井行列

不能上飛機！昆明機場兩旅客10分鐘吃完7斤榴蓮：放屁都是榴蓮味

聽新聞
0:00 / 0:00

網路交友結識第2天 女便遭男網友硬上得逞判刑1年8月

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市李姓男子去年中透過網路交友軟體結識1名年輕女子，隔天即登門拜訪共進早餐後，趁女子回房間休息，悄悄闖入強行性侵得逞，新北地院日前依強制性交罪判刑1年8月，可上訴。

判決指出，李姓男子去年8月11日透過網路交友軟體結識1名年輕女子，為展現追求誠意，隔天一早近6時便帶著早餐登門拜訪，與女網友共進早餐，2人邊吃邊聊至上午8時許，女子表示太早起床，累了便回房間睡回籠覺，李男則表示，再看一下電視便自行離去。

沒想到李男為滿足一己私慾，趁女子熟睡後，悄悄進房間，女子驚醒後掙扎、反抗，並以手推開要求李男滾出去，仍被李男以體型優勢，便行硬上性侵得逞。

新北法院法官審理時，李男坦承犯行並已與受害女子達成和解，且履行和解條件，日前依強制性交罪判刑1年8月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並於1年內接受法治教育課程3場次，仍可上訴。

新北市李姓男子去年透過網路交友結識1名年輕女子，第2天上門拜訪還強行硬上性侵得逞，新北地院日前依法判刑1年8月。示意圖／Ingimage
新北市李姓男子去年透過網路交友結識1名年輕女子，第2天上門拜訪還強行硬上性侵得逞，新北地院日前依法判刑1年8月。示意圖／Ingimage

交友軟體

延伸閱讀

濺血圖恐嚇京華城案司法官！捐10萬求緩刑 檢察官：和解撤告

澎湖縣議員歐中慨夫妻詐助理費 他認罪繳回犯罪所得獲緩刑定讞

台中男KTV強拉女子進包廂廁所硬上 員工聽見尖叫聲救出人

戰地醫師、軍官稱回台沒錢 2女網路交友遭詐…車手被判刑

相關新聞

洗車工酒駕開Alphard高速撞死醫大生 家屬痛斥「殺人凶手」

苗栗吳姓洗車工3月無照駕駛朋友要價300萬元的Toyota Alphard V6，還酒駕高速撞飛騎機車的陳姓醫學大學生致...

網路交友結識第2天 女便遭男網友硬上得逞判刑1年8月

新北市李姓男子去年中透過網路交友軟體結識1名年輕女子，隔天即登門拜訪共進早餐後，趁女子回房間休息，悄悄闖入強行性侵得逞，...

涉吞加盟店營收數千萬 寶島光學副董500萬、總經理300萬交保

寶島光學科技公司副董事長蔡國平，以及擔任總經理的姪女蔡宜珊，涉將加盟店部分營收轉入自己可掌控帳戶，侵吞作為私用，金額數千...

台鹽綠能案／600萬交保撤銷 陳啓昱延押2個月

台鹽前董事長陳啓昱等人涉截流公司利潤，造成台鹽與台綠損失近4億元，被羈押近10個月後才剛以600萬元交保1天，台南地檢署...

花縣文化局前局長 涉貪起訴

花蓮縣府文化局前局長吳勁毅被檢舉標案圖利廠商，且公務車私用、小額採購虛報開銷，花蓮地檢署經4個多月偵辦，昨依違反貪汙治罪...

民事調解成效大增 前大法官黃虹霞提醒：別為績效製造更多紛爭

司法院推動民事調解制度，各地方法院辦理一般民事調解事件，新收件數從2017年10萬3232件增加至2024年的19萬94...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。