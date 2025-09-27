聽新聞
網路交友結識第2天 女便遭男網友硬上得逞判刑1年8月
新北市李姓男子去年中透過網路交友軟體結識1名年輕女子，隔天即登門拜訪共進早餐後，趁女子回房間休息，悄悄闖入強行性侵得逞，新北地院日前依強制性交罪判刑1年8月，可上訴。
判決指出，李姓男子去年8月11日透過網路交友軟體結識1名年輕女子，為展現追求誠意，隔天一早近6時便帶著早餐登門拜訪，與女網友共進早餐，2人邊吃邊聊至上午8時許，女子表示太早起床，累了便回房間睡回籠覺，李男則表示，再看一下電視便自行離去。
沒想到李男為滿足一己私慾，趁女子熟睡後，悄悄進房間，女子驚醒後掙扎、反抗，並以手推開要求李男滾出去，仍被李男以體型優勢，便行硬上性侵得逞。
新北法院法官審理時，李男坦承犯行並已與受害女子達成和解，且履行和解條件，日前依強制性交罪判刑1年8月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並於1年內接受法治教育課程3場次，仍可上訴。
