網路交友結識第2天 女便遭男網友硬上得逞判刑1年8月

新北市李姓男子去年中透過網路交友軟體結識1名年輕女子，隔天即登門拜訪共進早餐後，趁女子回房間休息，悄悄闖入強行性侵得逞，新北地院日前依強制性交罪判刑1年8月，可上訴。

判決指出，李姓男子去年8月11日透過網路交友軟體結識1名年輕女子，為展現追求誠意，隔天一早近6時便帶著早餐登門拜訪，與女網友共進早餐，2人邊吃邊聊至上午8時許，女子表示太早起床，累了便回房間睡回籠覺，李男則表示，再看一下電視便自行離去。

沒想到李男為滿足一己私慾，趁女子熟睡後，悄悄進房間，女子驚醒後掙扎、反抗，並以手推開要求李男滾出去，仍被李男以體型優勢，便行硬上性侵得逞。