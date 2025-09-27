台北司法記者聯誼會聲明：依規會長無權核發旁聽證

台北司法記者聯誼會今天發表聲明，指媒體報導該會會長「手握院檢採訪大權」並非事實，並稱該會「絕無獨占門禁卡、旁聽證的核發權限」，會長不可能一人把持。

媒體報導部分記者向台北司法記者聯誼會申請入會遭打回票，使部分初跑司法線的新手記者，想取得在台北的院檢門禁卡往往要經會長同意才核發。對此台北司法記者聯誼會發表聲明如下：

針對媒體報導本會會長「手握院檢採訪大權」一事，內容並非事實，台北司法記者聯誼會嚴正駁斥並澄清如下：

一、本會入會制度嚴謹，並非一人操生殺大權

根據台北司法記者聯誼會組織章程第四條規定，「凡在政府核准之報紙、通訊社或廣播電視單位、雜誌、網路原生媒體或其他新媒體，擔任司法新聞採訪工作者，經兩名會員推薦，得向本會領填入會申請書。並經理監事會議出席人數三分之二以上審查合格後為本會會員，但雜誌、網路原生媒體或其他新媒體，則須經理監事會議出席人數全體審查合格，方為本會會員。在審查過程中，如有必要，得由申請人附繳其服務單位出具之證明文件。」

本會為維護保障會員採訪權益，訂有會員資格審查規定，入會資格均是由定期理監事會議審查，由出席人數三分之二以上審查合格為會員，僅雜誌、網路原始媒體或其他新媒體須理監事出席人數全體同意。

另依章程第十三條後段規定「理監事會議合併召開，由理監事主席主持會議，得通知會長、副會長、總幹事列席，並報告會務推動情形。會長、副會長、總幹事有發言權，無表決權。」

會長、副會長、總幹事在理監事會議僅有發言權利，並無投票資格，每位會員審查通過與否，皆是由理監事投票決定，且有相關會議紀錄可稽。

媒體報導會長有單獨決定會員入會與否的權力、「S姓記者不僅多次擋下新成立媒體的申請」、「卡關一個月」等情事，絕非事實，特此澄清。

二、本會會務採理監事合議決定，會長無法一人獨斷會務

本會會員包括報紙、電子、廣播、網路、雜誌等各媒體司法記者，會員人數為八十二人，並非由單獨或特定媒體把持，且理監事為每年召開會員大會匿名投票選出，每名會員均有投票資格，也有選舉資格，絕無獨厚或排斥特定媒體的可能性。

本會會長、副會長主要負責對外代表、協調會務，本會會務涉及會員權益更迭，會提交理監事會議討論，由理監事合議討論後表決決定，會長、副會長不具備個人裁量權限，任何稱本會為「一人獨斷」的說法，均屬不實。

門禁卡則皆依各機關規定辦理，非本會會員也得自行向機關申請；旁聽證核發部分，各機關與本會也訂有相關規範，即使非會員仍能透過其他管道登記，本會絕無獨占門禁卡、旁聽證的核發權限，會長不可能一人把持或「手握院檢採訪大權」，報導悖離事實。

三、本會堅守司法記者專業自律，籲外界勿以不實消息混淆視聽

本會長期秉持司法記者自律精神，並與各級法院、檢察署溝通協調，務求在司法獨立自主與新聞採訪自由之間取得平衡，確保司法新聞專業與公正。

在此嚴正聲明，台北司法記者聯誼會是一個專業自律的新聞團體，不應成為政治口水的攻擊對象，本會遺憾部分媒體及人士以政治語言抹黑造謠，混淆視聽。本會將持續堅守專業立場，維護司法新聞交流平台的公信力與獨立性，不因外界不實指控而偏離初衷。