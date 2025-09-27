涉吞加盟店營收數千萬 寶島光學副董500萬、總經理300萬交保

寶島光學科技公司副董事長蔡國平涉證交法500萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

寶島光學科技公司副董事長蔡國平，以及擔任總經理的姪女蔡宜珊，涉將加盟店部分營收轉入自己可掌控帳戶，侵吞作為私用，金額數千萬元；調查局前天搜索約談9名被告到案，台北地檢署漏夜複訊後，昨依違反證交法等罪命蔡國平500萬元、蔡宜珊300萬元交保、均限制出境出海。

同案約談寶島光學副總經理兼發言人張立徽、經理劉敏男、財務副理陳美琪、協理郭展彰、王曉萍、組長林攸怡、職員沈慧真各以10萬元交保，7人均限制出境出海。

寶島眼鏡創立於1976年，是台灣規模最大的連鎖眼鏡品牌，以直營及加盟方式經營，門市逾400間，1999年改名寶島光學科技公司，是上櫃公司，董事長為蔡國洲，其獨生女蔡宜珊擔任總經理，弟弟蔡國平是副董事長，也兼供貨商寶聯光學董事長，但檢調未約談蔡國洲。

全案起因於調查局發現，寶島光學直營店的營收回帳總公司沒問題，但加盟店的資金流出現異常，報請檢察官陳雅詩指揮偵辦。

檢調追查，寶島光學的加盟店多由老員工經營，蔡國平與蔡宜珊涉於2015至2021年間，指示張立徽、陳美琪等人將寶島眼鏡供貨商寶聯光學、以及加盟商部分營收，先以現金提領，再拆分到多個私人帳戶，這些錢原應繳回總公司，卻落入私人口袋，6年A走數千萬元。

擁有高學歷的蔡宜珊，2015年正式進入寶島光學，2019年接掌總經理，她發現老字號的寶島須變革，成立新數位部門，在她積極推動轉型下，公司營收從2015年的25.4億，一路升到2023年38.6億新高，沒想到當年以公主二代風光接班，如今卻涉證交法被檢方重保。