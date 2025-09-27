台鹽綠能案／600萬交保撤銷 陳啓昱延押2個月

台鹽綠能前董事長陳啓昱（中）被羈押近10個月後才剛以600萬元交保，檢方昨抗告成功，地院更裁延押2個月。圖／聯合報系資料照片

台鹽前董事長陳啓昱等人涉截流公司利潤，造成台鹽與台綠損失近4億元，被羈押近10個月後才剛以600萬元交保1天，台南地檢署不服提抗告，台南高分院昨撤銷原交保裁定，發回台南地院重新審理。台南地院合議庭裁定陳啓昱、蘇坤煌與蘇俊仁3人明起延長羈押2個月，並禁止接見通信。

台南地院指出，3人均否認涉及加重使公司為不利益交易及特別背信等罪嫌，僅承認部分客觀事實，但依起訴書與卷內相關人證、書證、物證，足以認定罪嫌重大，且陳啓昱在偵查期間曾逃亡20餘日，加上3人面臨高額不法利得沒收與民事求償壓力，有高度逃匿風險。

法院認為，被告與證人間供述不盡一致，有對質詰問必要，且各被告及辯護人聲請傳喚的證人達86人，目前台鹽、台綠內部人員及電業業者，尚未完成交互詰問。

陳啓昱曾擔任高雄市副市長、台鹽及台綠董事長，蘇坤煌曾長期擔任台綠總經理，蘇俊仁現仍為鴻暉實際負責人，對證人具高度影響力，未釐清事實前若有勾串或滅證，可能造成誤判。

尤其庭訊中，更出現證人臨時拒絕到庭情形，即使限制出境出海或科技監控，仍不足以排除風險，因此裁定3人仍有延押必要。

法院也針對羈押起算日說明，指3人曾於9月24日具保獲釋，26日再度開庭訊問時尚有1日未執行羈押，故延押時間自明天起算。至於3人以健康狀況為由爭取醫療，仍可透過看守所內就診或戒護就醫，保障醫療需求。