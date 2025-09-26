民事調解成效大增 前大法官黃虹霞提醒：別為績效製造更多紛爭

司法院推動民事調解制度，各地方法院辦理一般民事調解事件，新收件數從2017年10萬3232件增加至2024年的19萬9471件，成長近1倍；但終結件數也從2017年10萬2728件，逐年增加至2024年的19萬7780件，成長93％；同時期，高等法院新收案從890件增加至4983件，終結件數從875件增至5214件，數字皆成長近6倍。司法院指出，調解制度已成當事人解決紛爭的重要選擇。

現為台灣高等法院聘請的民事調解委員、前大法官黃虹霞提醒，調解的宗旨在於助人，切勿盲目追求調解績效，製造出更多不必要的紛爭。

司法院統計，調解成立的件數，地院由2017年的4萬2276件，逐年增加至2024年的8萬5064件；高等法院受理移付調解事件的成立件數，也從2017年的735件，增加至2024年的3631件。最高法院自2021年3月啟動移付調解程序，調解成立件數逐年增加，累積至去年為止，已有150件。

為讓民事調解制度順利施行，各法院也積極延聘退休法官、司法人員及現職律師擔任調解委員，希望藉由他們的法律實務經驗，有效協助當事人自主、和諧解決紛爭。司法院今年先後於高雄、台中、台北地院舉辦3場民事調解業務講習，其中北院在今日舉行，並邀請黃虹霞擔任主講人。

黃虹霞以「熱情、創新、堅持以及共好：解結」為題，講授調解實務及經驗分享，她以音樂、畫作為主題「創新」開場，以胡德夫經典歌曲「太平洋的風」起頭，象徵司法調解追求的寧靜與和諧，並藉由欣賞台東江賢二藝術園區的畫作及照片，讓學員從藝術與人文角度體認調解的新意涵，藉此說明調解環境的重要，不論調解室的配色、搭配畫作及音樂的播放，都有助提升調解的成效。

黃虹霞強調「熱情」、「堅持」是調解委員需俱有的特質，「共好」點出調解的目的不僅在於爭端解決，更在於修復當事人的關係，她也引用藥師經中的「解結」說明調解的終極目標。

「分割共有物案件，要注意調解內容應具可執行性...」黃虹霞逐一解析民事訴訟法調解程序章的規定，同時以自身經驗分享調解時需注意的事項和技巧。她說，分散於數法院轄區的返還占有物案，可考慮跨院調解的可行性，以求畢其功於一役；鄰房漏水或醫療糾紛，可納入專業合作，進行跨業調解；被告同一，但有多數原告而由不同法院受理的同一事故案件，也可併案調解，一次可以解決多個糾紛。