頭份警開槍擊斃家暴現行犯挨告過失致死 檢方1理由不起訴

苗栗縣頭份警分局員警今年4月18日處理轄區家暴案件，執勤過程中開槍擊斃蔡姓家暴案現行犯，開槍的吳姓警員當天被死者家屬提告過失致死，檢方訊後裁定3萬元交保。苗栗地檢署今天將全案偵查終結，認為員警開槍屬正當防衛及依法令的行為，全案不起訴。

苗栗檢方指出，本案偵查中死者家屬提出過失致死告訴，承辦檢察官據報先勘驗監視器影像後前往相驗，啟動偵辦程序。

經解剖死者遺體，並於深夜相同時點赴現場勘查、彈道比對、訊問在場人員，且與監視器內容交叉比對等相關偵查作為後，認為當時員警受理報案到現場時，因死者持刀持續攻擊家暴被害人，依警械使用條例規定擊發2槍，員警擊發第2槍時，情況急迫，難以認知死者手上的刀械都已掉落，且依彈道模擬結果，無法排除員警是朝死者腿部射擊，所為仍屬正當防衛及依法令之行為。

檢方今天偵查終結，認為吳姓警員過失致死罪嫌不足，依刑事訴訟法規定處分不起訴。

頭份市蔡姓男子懷疑同居女友出軌，4月18日凌晨手持兩把菜刀挾持女友，警方到場後喝令棄刀，但蔡不聽勸阻，攻擊女友並朝員警逼近，吳姓警員連開2槍擊中蔡男左掌、左胸，他倒地失去呼吸心跳，送醫不治。

當天吳姓警員被依過失致死罪嫌法辦，檢方裁定3萬元交保，時任頭份警分局長林育旺表示驚訝，但尊重檢方的處分，強調員警因公涉訟，頭份分局將委任辯護律師並給予積極協助，不會讓勇於任事的同仁，孤獨面對後續的司法纏訟。

