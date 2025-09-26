獨／台中新光三越氣爆明復業 店長今突遭傳喚涉過失致死80萬交保

新光三越台中店2月氣爆釀嚴重死傷停業至今，台中市府今准許恢復使用，業者下午也正式宣布明天9月27日正式復業，但在消息宣布前夕，台中地檢署今午後首度傳喚新光三越台中店長許宜敬，複訊後依過失致死、職業安全衛生法等，命他80萬元交保，是新光案被告中保金最高的1位。

據了解，檢察官視偵辦節奏，事前已訂好庭期今下午約2點多傳喚許宜敬到庭，複訊1個多小時後，認定他涉犯過失致死、過失傷害，及職業安全衛生法等罪嫌，諭知許男80萬元交保候傳，同時限制出境、出海。

台中市府是在今下午3點多宣布，新光三越台中店9月26日依規核准恢復使用；新光三越台中店也於下午4點半，透過文字回應，明天9月27日正式恢復營運。

新光三越台中店2月13日發生嚴重氣爆釀多人死傷，台中地檢署密集蒐證後，初判12樓美食街疑因施工不慎導致天然氣主幹管線斷裂、氣體外洩蓄積，再遇電動工具作動火花，引燃天然氣造成氣爆事故。

中檢4月11日傳喚最高層級的新光三越總公司滑姓副理，還有1名吳姓課員，以及台中店莊姓經理與旗下呂姓、李姓幹部，各命10萬元至60萬元不等交保，同月14日再傳喚台中店謝姓組長，訊後命40萬元交保。

因案發至今超過7個月，各界均關心氣爆真正原因、責任歸屬，但因其中關鍵的職安調查報告仍卡在勞動部職業安全衛生署，檢方各項偵查作為已趨近尾聲，但攸關勞動檢查的職安報告卻遲遲沒有下文。