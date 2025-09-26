持刀挾持女友！警開槍擊斃家暴男 苗檢認正當防衛不起訴

苗栗縣警察局頭份分局員警4月間前往一處社區處理家暴案件，執勤過程中，因蔡姓家暴男子持刀持續攻擊女友，員警開槍導致蔡男身亡。示意圖。聯合報系資料照

苗栗縣警察局頭份分局員警4月間前往一處社區處理家暴案件，執勤過程中，因蔡姓家暴男子持刀持續攻擊被害女友，員警開槍導致蔡男身亡。檢方今天偵結，認員警正當防衛不起訴。

這起案件發生在今年4月下旬，頭份分局獲報轄區頭份市信義路1處公寓社區發生家庭暴力案件，員警到場發現，蔡姓男子持雙刀挾持女友至社區1樓並與警方對峙；過程中，蔡男不聽喝令放下刀械，甚至逼近警方，遭員警開槍擊中，送醫不治。

苗栗地檢署今天發布新聞稿指出，頭份分局員警處理家暴案件，於執行勤務過程中開槍，導致家暴案現行犯死亡，死者家屬於偵查中提出過失致死告訴。

檢方表示，承辦檢察官勘驗相關影像檔案、解剖遺體、赴現場勘查、進行彈道比對、訊問在場人員、及與監視器內容交叉比對等相關偵查作為後，認當時員警受理報案到現場時，因死者持刀持續攻擊家暴被害人，乃依警械使用條例第4條第4項第1款規定擊發2槍。

檢方指出，員警擊發第2槍時，情況急迫，難以認知死者手上刀械是否掉落，且依彈道模擬結果，無法排除員警係朝死者腿部射擊，所為仍屬正當防衛及依法令之行為。

全案經檢察官偵查終結，認員警罪嫌不足，依刑事訴訟法第252條第10款予以不起訴處分。

