外界空氣僅聞一天！600萬交保遭撤銷 陳啓昱延押2月

台鹽公司前董事長陳啓昱等人遭控截流利潤，造成台鹽及台綠損失近4億元，台南地院裁定陳600萬元交保，台南地檢署不服提抗告成功，台南高分院昨撤銷原裁定，發回台南地院後，今上午開庭訊問，合議庭裁定陳啓昱、蘇坤煌及蘇俊仁等3人自28日起延長羈押2月，並均禁止接見通信。

台南地院指出，陳啓昱等3人均否認違反證券交易法中加重使公司為不利益交易、加重特別背信等罪嫌，惟依起訴書及卷內所檢附之相關人證、書證、物證，足認被告3人所犯上開罪嫌，犯罪嫌疑重大，均為法定本刑有期徒刑7年以上重罪，且被告陳啓昱業於偵查時已有逃亡20餘日之事實，又被告3人面臨重罪、檢察官具體求刑、請求宣告沒收高額不法利得及民事求償責任等，依人性趨吉避凶心態，顯有相當理由認3人逃匿以規避訴訟程序進行及刑罰執行可能性。

台南地院表示，被告3人僅承認部分客觀事實，均否認主觀犯意，彼此間或與其他共同被告、證人間，所述內容多數未盡相符，仍有待對質詰問必要；且各被告及辯護人所聲請傳喚交互詰問證人已達86位，並未全數交互詰問完畢，尚有鴻暉、台鹽、台鹽綠能現任、前任員工、電業商等。

而陳啓昱曾擔任高雄市副市長、台鹽公司及台綠董事長，蘇坤煌曾長期擔任台綠總經理，蘇俊仁則現仍為鴻暉實際負責人，3人於本案均居於主導地位，且對於待傳喚到庭交互詰問證人實均具有一定影響力，基於供述證據極易受干擾、汙染，在未釐清相關事實前，如有不當影響而勾串或滅證，將生誤判危險，3人為脫免或減輕犯行，實有與共犯或證人勾串、滅證可能。

台南地院參酌，偵查中曾具結作證，並到庭作證證人，在交互詰問過程中，經檢察官、被告、辯護人詰問及本院詢問後，證述範圍實已大幅超出偵查中具結作證內容。

且蘇俊仁所傳喚證人，於收受庭期通知後，出現臨時以電話通知或具狀表示無法到庭情形，綜合訊問內容、相關卷證及最新證人到庭情況，仍無法排除3人為脫免罪責，而有與共犯或證人勾串、減證風險，尚難僅以具保、限制出境出海、科技設備監控等強制處分防止。因此，認3人仍有延長羈押，並禁止接見、通信必要。

台南地院指出，原裁定既經撤銷發回，被告3人即回復自7月27日起延長羈押2月狀況，原羈押期間本應至9月26日止，惟被告3人均於同年9月24日具保獲釋，至同年9月26日再行訊問程序，則尚有1日並未執行羈押，應予加計後，始起算延長羈押期間，裁定3人均自9月28日起，延長羈押2月，並禁止接見、通信。

台南地院指出，被告3人雖分別主張身體因素需就醫治療，惟3人先前於羈押中時也曾由看守所人員戒護就醫，所以3人可透過看守所內就診治療或戒護就醫，目前仍可獲得適當醫療照護。