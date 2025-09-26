濺血圖恐嚇京華城案司法官！捐10萬求緩刑 檢察官：和解撤告

「迷因台式民主」版主、工程師戴瑞甯涉製作京華城案偵審檢察官、司法官濺血圖上傳粉專，追蹤者前護理師林惠珠加上「命債命還」發布到Threads。戴、林今出庭認罪求緩刑，司法官中提告的北檢檢察官姜長志聲明，只要被告誠心認錯並捐款10萬元給法院指定的機構，願意無條件和解撤告。

北檢檢察官姜長志今聲明，對於恐嚇事件，只要被告誠心認錯，並以自己名義各別捐出新台幣10萬元，給法院所指定之任一家暴防治、兒童保護或社福機構，本人願意無條件和解，並撤回本件告訴，同時也放棄對被告之民事求償。

北檢起訴，戴瑞甯因不滿京華城案偵辦、審理過程，及彭振聲配偶今年7月1日墜樓身亡新聞，涉在7月2日依「血跡」、「噴濺」等關鍵字搜圖、製作11位檢察官沾有血跡的合成圖，載明「記住他們的名字跟臉」等文字，上傳到「迷因台式民主」粉絲專頁，隔天又製作3位承審京華城案的台北地院法官照片製圖發文。林惠珠涉下載戴瑞甯製作的濺血圖，搭配「命債命還」文字，發布到Threads。

2人犯後火速遭逮，因恐嚇司法官遭聲押獲准。8月25日北檢偵結，依恐嚇、個資法、款煽惑他人犯罪等起訴，分別求處7月、6月以上徒刑，2人移審後獲釋。

台北地方法院今首開庭，介面工程師戴瑞甯目前無收入，由老婆接濟、還要撫養1歲大的女兒，他全部認罪，坦承恐嚇司法官、違反個資法，願意積極和姜長志和解、捐款10萬元的法院指定團體，希望法院安排雙方調解，辯護人則替其請求法院改以簡易判決處刑，並考量他無前科給予緩刑機會。