年輕流連酒店…7旬前高職主任晚景淒涼 法院判女兒扶養費減免

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

王姓高職主任年輕時沉迷聲色場所，未妥善照顧家庭子女，現在安置在長照機構，南投地院判決2名女可減免扶養費用。示意圖／AI生成
73歲王姓男子曾任高職主任，年輕時沉迷聲色場所，現因慢性病生活無法自理，被南投縣政府安置長照機構，縣府要求兩名女兒支付每月費用逾2萬元。女兒聲請免除扶養，南投地院認為王男未盡父親責任，判決減輕女兒扶養義務。

王男年輕時收入穩定，卻長期沉迷聲色場所，妻子不得不依靠娘家支撐家庭。兩名女兒指出，父親對家庭與學費幾乎未盡責任，高中時曾向父親索取學費，但父親聲稱「沒有錢」，隔天桌上卻留有酒店消費簽單。母親生病住院時，女兒也需自行打工籌措費用，家庭生活多由母親與女兒支撐。

女兒回憶，父親在外投資失利並欠下大筆債務，家中三天兩頭有討債者上門，母親最終與父親離婚，家庭生活才稍獲安寧。她們表示，父親幾乎沒有履行扶養與照顧義務，是她們生活中的「缺席父親」。

王男則主張，自己曾提供金錢支持，並非完全不負責任，對女兒的部分說法有所異議。

法院審理後認為，女兒的陳述因年代久遠，缺乏直接證據，難以推論父親完全未盡扶養責任；但考量王男離婚後未對尚未成年女兒提供照護與關愛，減免扶養費請求合理。

法院依南投縣每月平均消費1萬8650元計算，兩女原應各負擔9328元，判大女兒每月支付6528元，小女兒每月支付5129元，分別減輕30%與45%。法院指出，此判決兼顧父親晚年生活與女兒經濟能力，維持扶養責任的公平性。

