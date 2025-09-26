受刑人攻擊監所管理員又破壞設備 新北檢起訴

一名台北分監受刑人楊男日前因不滿管理員檢身過程，突揮拳攻擊導致管理員臉、胸受傷。楊男被移至保護室後，又破壞房間牆面及對講機，新北地檢署日前依妨害公務罪嫌起訴。

起訴書指出，楊男為法務部矯正署台北監獄台北分監借提寄禁的受刑人，今年5月21日下午出舍房領取生活用品時，因不滿管理員周男替他檢身，突然以右拳揮向周男臉頰，旁邊執勤人員見狀立即壓制，但過程中楊男又再次揮拳攻擊，導致周男下巴與胸部挫傷。

楊男攻擊管理員後被移置到保護室，又心生不滿，5月29日在房間內徒手破壞牆面的泡棉及對講機，導致設備受損不堪使用。

楊男事後坦承犯行，檢方日前依妨害公務罪起訴，涉犯刑法第135條對公務員依法執行職務時施強暴罪嫌，又涉刑法第138條毀損公務員職務上掌管物品罪嫌，請法院分論併罰。