陳啓昱才獲交保已安排健檢 遭高分院發回...以健康為由求法官交保

台鹽公司前董事長陳啓昱等人遭控截流利潤，造成台鹽及台綠損失近4億元，台南地院裁定陳600萬元交保，台南地檢署不服提抗告成功，台南高分院昨撤銷原裁定，發回台南地院後，今上午開庭，陳等3人均以身體疾病為由，請求法官繼續維持交保裁定。法官表示待合議後裁定。

陳啓昱說，在所期間10個月，深受排尿及排便困擾，原定今安排好到義大醫院接受膀胱鏡檢查，但因訊問而無法進行。他說，之前因報到有所延遲，這是個錯誤，現場家人均在場，如今沒有財力，也無官職已久，沒有重大影響力，也沒有逃亡能力或條件，請求法官維持交保，會全力配合。

台綠前經理蘇坤煌說，他自認所為清白，沒有必要逃亡，沒有動機也沒有財力逃亡，他因心律不整問題，監所要他看病，所方也不願扛責。他說，財產遭凍結，在家人堅持下，直至下午向民間友人借款，籌措400萬交保。

他也說，在現有科技監控下，已足代替羈押，同時，他也為科技監控機制嚇了一跳，上午監控中心詢問他「何以靠近海邊」，他則答覆是為了開庭。他強調，沒有資力及能力可以逃亡。律師並當場提供其交保金借據供法官參考。

鴻暉國際公司負責人蘇俊仁則以乾眼症、黃斑部病變，左眼視力僅0.08已低於法定失明認定，右眼正在惡化當中。他希望法官能維持交保裁定。

檢方表示，3人收到原交保裁定後，迅速備齊交保金保釋，足見其資力雄厚，確有逃亡能力，保釋在外對證人證詞，在現實上可以理解的。且偽證問題確實大量存在，才被法律明定禁止，辯護人以證人具結後無需擔心串證，但對其證明力仍影響法官判斷。