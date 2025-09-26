快訊

台股連假前重挫的原因找到了 分析師曝「止跌位置」在這裡

有大事？美防長急召數百位將領返國開會「原因保密」 網戲稱：軍版魷魚遊戲

對比曝光！災後最新衛星照 花蓮光復鄉太平村逾3分之2淪泥海

聽新聞
0:00 / 0:00

陳啓昱才獲交保已安排健檢 遭高分院發回...以健康為由求法官交保

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台鹽公司前董事長陳啓昱等人遭控截流利潤，造成台鹽及台綠損失近4億元，台南地院裁定陳600萬元交保，台南地檢署不服提抗告成功，台南高分院昨撤銷原裁定，發回台南地院後，今上午開庭，陳等3人均以身體疾病為由，請求法官繼續維持交保裁定。法官表示待合議後裁定。

陳啓昱說，在所期間10個月，深受排尿及排便困擾，原定今安排好到義大醫院接受膀胱鏡檢查，但因訊問而無法進行。他說，之前因報到有所延遲，這是個錯誤，現場家人均在場，如今沒有財力，也無官職已久，沒有重大影響力，也沒有逃亡能力或條件，請求法官維持交保，會全力配合。

台綠前經理蘇坤煌說，他自認所為清白，沒有必要逃亡，沒有動機也沒有財力逃亡，他因心律不整問題，監所要他看病，所方也不願扛責。他說，財產遭凍結，在家人堅持下，直至下午向民間友人借款，籌措400萬交保。

他也說，在現有科技監控下，已足代替羈押，同時，他也為科技監控機制嚇了一跳，上午監控中心詢問他「何以靠近海邊」，他則答覆是為了開庭。他強調，沒有資力及能力可以逃亡。律師並當場提供其交保金借據供法官參考。

鴻暉國際公司負責人蘇俊仁則以乾眼症、黃斑部病變，左眼視力僅0.08已低於法定失明認定，右眼正在惡化當中。他希望法官能維持交保裁定。

檢方表示，3人收到原交保裁定後，迅速備齊交保金保釋，足見其資力雄厚，確有逃亡能力，保釋在外對證人證詞，在現實上可以理解的。且偽證問題確實大量存在，才被法律明定禁止，辯護人以證人具結後無需擔心串證，但對其證明力仍影響法官判斷。

檢方認為，縱使有偽證，仍有迫於壓力行串證之實，而且從證人具結內容與到院證述不一，避免混淆法院判斷，建議3人延長羈押且禁止接見通信。

台鹽綠能前董事長陳啓昱（中）收押近10個月獲600萬元交保，前天辦保並裝上電子監控系統後步出法院，經檢方抗告成功，今重返法院審理訊問。圖／本報資料照
台鹽綠能前董事長陳啓昱（中）收押近10個月獲600萬元交保，前天辦保並裝上電子監控系統後步出法院，經檢方抗告成功，今重返法院審理訊問。圖／本報資料照

陳啓昱

延伸閱讀

影／押近10月...陳啓昱交保 裝科技監控設備後走出法院

台鹽綠能前董座陳啓昱600萬交保...人提到法院 南檢立即提抗告

台鹽綠能光電弊案 陳啓昱等3人獲裁定交保

台綠弊案開庭…前董座陳啓昱兒到包商底下工作遭質疑 他稱沒想那麼多

相關新聞

大甲21歲女枯瘦死在家 悍母隱瞞死亡遭收押...爸爸也轉被告10萬交保

台中21歲陳姓女子25日被發現陳屍大甲區住家，檢警驚見她身形瘦小、全身脫皮，已死亡多時，有鄰居稱陳女疑長期被控制在家，懷...

「最美女董座」遭限制出境出海 原訂搭阿聯酋赴義大利行程泡湯

台中地院審理九州博弈案，包括九州總裁陳政谷、前三線二星警政監林明佐、前電競聯盟最美董座徐培菁等矚目被告；台中地院9月初以...

花蓮前局長涉貪汙圖利廠商 將軍府未查驗就營業...廠商偷賺63萬

花蓮縣政府文化局前局長吳勁毅涉嫌貪汙罪，5月28日遭花蓮地檢署羈押禁見，並於7月28日延長羈押，地檢署今天表示偵訊終結，...

陳啓昱才獲交保已安排健檢 遭高分院發回...以健康為由求法官交保

台鹽公司前董事長陳啓昱等人遭控截流利潤，造成台鹽及台綠損失近4億元，台南地院裁定陳600萬元交保，台南地檢署不服提抗告成...

竹市客雅大道市有地遭居民棄置雜物 環保局稽查告發

新竹市有網友在臉書「新竹爆料公社」指出，在客雅大道湖濱里附近公有地，被惡意棄置各種營建廢棄物。新竹市環保局表示，經追查為...

影／高雄SPA會館暗藏春色 仲介公司引進越南女來台賣淫

高雄市一間SPA會館疑有「全套」服務，仲介公司假引進移工，實際引介越南女生來台賣淫，移民署嘉義縣專勤隊南下搜索，當場查獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。