大甲21歲女枯瘦死在家 悍母隱瞞死亡遭收押...爸爸也轉被告10萬交保
台中21歲陳姓女子25日被發現陳屍大甲區住家，檢警驚見她身形瘦小、全身脫皮，已死亡多時，有鄰居稱陳女疑長期被控制在家，懷疑遭詹姓母親虐待，檢方先依拘禁致人於死罪嫌將詹女聲押，法院以詹刻意隱瞞女兒死亡一事，裁定她收押；另陳的父親同樣涉有重嫌，檢方今命10萬元交保。
警方調查，陳女是家中次女，高中休學，與父母同住台中大甲區雁門路1棟透天厝，父親在工廠上班，母親詹姓女子是家庭主婦。
鑑識人員發現，陳女躺在床鋪棉被上，明顯死亡多時，身形矮小枯瘦，全身脫皮，研判死亡時間至少1周，但父母稱近日仍見到女兒，警方認為與遺體狀況明顯不符，且有鄰居稱陳女疑長期遭控制在家，生活狀況堪憂。
據了解，詹女管教二女兒嚴厲，不喜歡她隨意出門，21日周日時母女口角、冷戰，陳女在房間內不肯出來，直到25日父親聞到異味，破門才驚見女兒死在床上並報警，但疑似對家中事務疏離，面對檢警詢問支吾其詞。
台中地檢指出，25日獲報大甲區陳姓女子（21歲）在家中死亡案，指派婦幼保護專組主任檢察官黃嘉生、檢察官何昌翰，指揮大甲分局至現場蒐證調查、保全證據，與法醫相驗死者遺體，今上午解剖。
中檢複訊後認為，陳女的詹姓母親（50歲）涉犯刑法第302條第2項前段拘禁致死罪之嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，昨當庭逮捕、聲押。
台中地院指出，詹女涉犯最輕本刑5年以上重罪，有畏罪逃亡之虞，且詹女和相關證人具一定親屬關係，刻意隱瞞死者死亡訊息，也有串供、滅證之虞，裁定收押禁見。
檢警今再傳依證人身分喚陳的父親到案，經綜合證據判斷後，當庭將他轉被告，依妨害自由罪嫌命他10萬元交保。
