快訊

台股連假前重挫的原因找到了 分析師曝「止跌位置」在這裡

有大事？美防長急召數百位將領返國開會「原因保密」 網戲稱：軍版魷魚遊戲

對比曝光！災後最新衛星照 花蓮光復鄉太平村逾3分之2淪泥海

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市客雅大道市有地遭居民棄置雜物 環保局稽查告發

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市有網友在臉書「新竹爆料公社」指出，在客雅大道湖濱里附近公有地，被惡意棄置各種營建廢棄物。新竹市環保局表示，經追查為附近居民堆置雜物，除要求立即清理，另廢棄物影響公共環境衛生部分，已依廢清法告發。

「救救新竹市容」，該名網友貼出許多照片，畫面只見客雅大道湖濱里附近公有地，除了被丟棄白色大袋裝的建築材料外，還有磚塊堆、拆除後的紅磚與泥土，並夾雜舊木料、鐵件、鐵皮與零散的木板。

此外，部分區域還能看到廢輪胎、塑膠桶、帆布覆蓋的雜物，以及散落的生活垃圾，與附近綠地形成強烈對比。該名網友也指出，不明人士惡意將營建廢棄物棄置在此，希望市府單位能重視此事。

網友也紛紛回應「鄉下地方就該有鄉下的樣子」、「新竹環保局不管這個的，等新聞報導才會出手」，還有人感嘆「地主很有實力啊，能這樣侵占公有地10多年」。

新竹市環保局表示，昨天接獲青草湖派出所及偵查隊聯繫通報此案件，經查該處土地為東區湖濱里雅溪段181-1地號土地，土地所有單位為新竹市政府，為非都市土地山坡地保育區交通用地，管理單位現為工務處。

環保局強調，經追查該處雜物堆置行為人為居住附近的民眾，昨天已聯繫轄區員警及土地管理單位，將於今天前往稽查，將針對市有土地堆置雜物，請其立即改善清理，另廢棄物影響公共環境衛生部分，依廢清法告發。

有網友在臉書「新竹爆料公社」指出，在客雅大道湖濱里附近公有地，被惡意棄置各種營建廢棄物。新竹市環保局表示，經追查為附近居民堆置雜物，除要求立即清理，另已依廢清法告發。圖／取自臉書「新竹爆料公社」
有網友在臉書「新竹爆料公社」指出，在客雅大道湖濱里附近公有地，被惡意棄置各種營建廢棄物。新竹市環保局表示，經追查為附近居民堆置雜物，除要求立即清理，另已依廢清法告發。圖／取自臉書「新竹爆料公社」
有網友在臉書「新竹爆料公社」指出，在客雅大道湖濱里附近公有地，被惡意棄置各種營建廢棄物。新竹市環保局表示，經追查為附近居民堆置雜物，除要求立即清理，另已依廢清法告發。圖／取自臉書「新竹爆料公社」
有網友在臉書「新竹爆料公社」指出，在客雅大道湖濱里附近公有地，被惡意棄置各種營建廢棄物。新竹市環保局表示，經追查為附近居民堆置雜物，除要求立即清理，另已依廢清法告發。圖／取自臉書「新竹爆料公社」
有網友在臉書「新竹爆料公社」指出，在客雅大道湖濱里附近公有地，被惡意棄置各種營建廢棄物。新竹市環保局表示，經追查為附近居民堆置雜物，除要求立即清理，另已依廢清法告發。圖／取自臉書「新竹爆料公社」
有網友在臉書「新竹爆料公社」指出，在客雅大道湖濱里附近公有地，被惡意棄置各種營建廢棄物。新竹市環保局表示，經追查為附近居民堆置雜物，除要求立即清理，另已依廢清法告發。圖／取自臉書「新竹爆料公社」

新竹 環保局 廢棄物

延伸閱讀

台中環團反對醫療廢棄物焚化爐展延 市府：從嚴審查

竹市萬聖節「萌怪不夜城」10月17日登場 卡娜赫拉陪伴同樂

台中「漢杞」醫療棄處理廠被抗議違規多 業者：經營合法且要遷走了

教師節、中秋節連假 桃市環保局：照常清運垃圾

相關新聞

大甲21歲女枯瘦死在家 悍母隱瞞死亡遭收押...爸爸也轉被告10萬交保

台中21歲陳姓女子25日被發現陳屍大甲區住家，檢警驚見她身形瘦小、全身脫皮，已死亡多時，有鄰居稱陳女疑長期被控制在家，懷...

「最美女董座」遭限制出境出海 原訂搭阿聯酋赴義大利行程泡湯

台中地院審理九州博弈案，包括九州總裁陳政谷、前三線二星警政監林明佐、前電競聯盟最美董座徐培菁等矚目被告；台中地院9月初以...

花蓮前局長涉貪汙圖利廠商 將軍府未查驗就營業...廠商偷賺63萬

花蓮縣政府文化局前局長吳勁毅涉嫌貪汙罪，5月28日遭花蓮地檢署羈押禁見，並於7月28日延長羈押，地檢署今天表示偵訊終結，...

陳啓昱才獲交保已安排健檢 遭高分院發回...以健康為由求法官交保

台鹽公司前董事長陳啓昱等人遭控截流利潤，造成台鹽及台綠損失近4億元，台南地院裁定陳600萬元交保，台南地檢署不服提抗告成...

竹市客雅大道市有地遭居民棄置雜物 環保局稽查告發

新竹市有網友在臉書「新竹爆料公社」指出，在客雅大道湖濱里附近公有地，被惡意棄置各種營建廢棄物。新竹市環保局表示，經追查為...

影／高雄SPA會館暗藏春色 仲介公司引進越南女來台賣淫

高雄市一間SPA會館疑有「全套」服務，仲介公司假引進移工，實際引介越南女生來台賣淫，移民署嘉義縣專勤隊南下搜索，當場查獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。