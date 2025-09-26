竹市客雅大道市有地遭居民棄置雜物 環保局稽查告發

新竹市有網友在臉書「新竹爆料公社」指出，在客雅大道湖濱里附近公有地，被惡意棄置各種營建廢棄物。新竹市環保局表示，經追查為附近居民堆置雜物，除要求立即清理，另廢棄物影響公共環境衛生部分，已依廢清法告發。

「救救新竹市容」，該名網友貼出許多照片，畫面只見客雅大道湖濱里附近公有地，除了被丟棄白色大袋裝的建築材料外，還有磚塊堆、拆除後的紅磚與泥土，並夾雜舊木料、鐵件、鐵皮與零散的木板。

此外，部分區域還能看到廢輪胎、塑膠桶、帆布覆蓋的雜物，以及散落的生活垃圾，與附近綠地形成強烈對比。該名網友也指出，不明人士惡意將營建廢棄物棄置在此，希望市府單位能重視此事。

網友也紛紛回應「鄉下地方就該有鄉下的樣子」、「新竹環保局不管這個的，等新聞報導才會出手」，還有人感嘆「地主很有實力啊，能這樣侵占公有地10多年」。

新竹市環保局表示，昨天接獲青草湖派出所及偵查隊聯繫通報此案件，經查該處土地為東區湖濱里雅溪段181-1地號土地，土地所有單位為新竹市政府，為非都市土地山坡地保育區交通用地，管理單位現為工務處。