影／高雄SPA會館暗藏春色 仲介公司引進越南女來台賣淫

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

高雄市一間SPA會館疑有「全套」服務，仲介公司假引進移工，實際引介越南女生來台賣淫，移民署嘉義縣專勤隊南下搜索，當場查獲12名越南女子，其中1人是合法看護工，且是人口販運被害人，高雄地檢署近日偵結，起訴龔姓、林姓及張姓等犯嫌多達10人。

嘉義縣專勤隊表示，越南看護工來台1天後，就被載至SPA館上班，原雇主鄰居都稱沒看過看護工，聲請搜索票攻堅發現龔姓男子利用仲介公司工作之便，在越南招攬移工，找來多名人頭雇主，申請移工來台成功入境後，在人頭雇主家不到1日，即媒介移工從事性交易

據了解，賣淫集團其中一名林姓男子負責承租房屋，利用被害人不知如何求助，長期監控被害人，再經由張男媒介至高雄市SPA會館從事性交易牟利，每次性交易收取800至1000元仲介費。越南女生另須支付15萬元引進費，每月還須支付5000元住宿費、8000元保證金。

嘉義縣專勤隊表示，查扣公司電腦主機、帳務資料、客戶資料表等，主嫌龔男涉嫌重大且有與串供疑慮，原裁定交保，經檢察官提起抗告後更裁羈押龔男，並對龔姓、林姓及張姓男子為首之非法仲介集團等10人，依涉嫌違反人口販運防制法、刑法妨害風化、偽造文書、就業服務法等罪嫌提起公訴。

嘉義縣專勤隊隊長羅金定說，未來持續聯合治安機關，強力掃蕩外來人口在台從事違法情事，溯源打擊幕後不法仲介集團，杜絕非法雇用及剝削行為，民眾若有發現任何非法雇用或仲介外來人口從事違法情資，可向嘉義縣專勤隊 05-3625162或各治安機關檢舉。

高雄市一間SPA會館暗藏春色，嘉義縣專勤隊查獲仲介公司非法引進移工賣淫。圖／嘉義縣專勤隊提供
高雄市一間SPA會館暗藏春色，嘉義縣專勤隊查獲仲介公司非法引進移工賣淫。圖／嘉義縣專勤隊提供
高雄市一間SPA會館暗藏春色，嘉義縣專勤隊查獲仲介公司非法引進移工賣淫。圖／嘉義縣專勤隊提供
高雄市一間SPA會館暗藏春色，嘉義縣專勤隊查獲仲介公司非法引進移工賣淫。圖／嘉義縣專勤隊提供
高雄市一間SPA會館暗藏春色，嘉義縣專勤隊查獲仲介公司非法引進移工賣淫。圖／嘉義縣專勤隊提供
高雄市一間SPA會館暗藏春色，嘉義縣專勤隊查獲仲介公司非法引進移工賣淫。圖／嘉義縣專勤隊提供

嘉義 越南 移工 性交易

相關新聞

大甲21歲女枯瘦死在家 悍母隱瞞死亡遭收押...爸爸也轉被告10萬交保

台中21歲陳姓女子25日被發現陳屍大甲區住家，檢警驚見她身形瘦小、全身脫皮，已死亡多時，有鄰居稱陳女疑長期被控制在家，懷...

「最美女董座」遭限制出境出海 原訂搭阿聯酋赴義大利行程泡湯

台中地院審理九州博弈案，包括九州總裁陳政谷、前三線二星警政監林明佐、前電競聯盟最美董座徐培菁等矚目被告；台中地院9月初以...

花蓮前局長涉貪汙圖利廠商 將軍府未查驗就營業...廠商偷賺63萬

花蓮縣政府文化局前局長吳勁毅涉嫌貪汙罪，5月28日遭花蓮地檢署羈押禁見，並於7月28日延長羈押，地檢署今天表示偵訊終結，...

陳啓昱才獲交保已安排健檢 遭高分院發回...以健康為由求法官交保

台鹽公司前董事長陳啓昱等人遭控截流利潤，造成台鹽及台綠損失近4億元，台南地院裁定陳600萬元交保，台南地檢署不服提抗告成...

竹市客雅大道市有地遭居民棄置雜物 環保局稽查告發

新竹市有網友在臉書「新竹爆料公社」指出，在客雅大道湖濱里附近公有地，被惡意棄置各種營建廢棄物。新竹市環保局表示，經追查為...

影／高雄SPA會館暗藏春色 仲介公司引進越南女來台賣淫

高雄市一間SPA會館疑有「全套」服務，仲介公司假引進移工，實際引介越南女生來台賣淫，移民署嘉義縣專勤隊南下搜索，當場查獲...

