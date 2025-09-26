影／高雄SPA會館暗藏春色 仲介公司引進越南女來台賣淫

高雄市一間SPA會館疑有「全套」服務，仲介公司假引進移工，實際引介越南女生來台賣淫，移民署嘉義縣專勤隊南下搜索，當場查獲12名越南女子，其中1人是合法看護工，且是人口販運被害人，高雄地檢署近日偵結，起訴龔姓、林姓及張姓等犯嫌多達10人。

嘉義縣專勤隊表示，越南看護工來台1天後，就被載至SPA館上班，原雇主鄰居都稱沒看過看護工，聲請搜索票攻堅發現龔姓男子利用仲介公司工作之便，在越南招攬移工，找來多名人頭雇主，申請移工來台成功入境後，在人頭雇主家不到1日，即媒介移工從事性交易。

據了解，賣淫集團其中一名林姓男子負責承租房屋，利用被害人不知如何求助，長期監控被害人，再經由張男媒介至高雄市SPA會館從事性交易牟利，每次性交易收取800至1000元仲介費。越南女生另須支付15萬元引進費，每月還須支付5000元住宿費、8000元保證金。

嘉義縣專勤隊表示，查扣公司電腦主機、帳務資料、客戶資料表等，主嫌龔男涉嫌重大且有與串供疑慮，原裁定交保，經檢察官提起抗告後更裁羈押龔男，並對龔姓、林姓及張姓男子為首之非法仲介集團等10人，依涉嫌違反人口販運防制法、刑法妨害風化、偽造文書、就業服務法等罪嫌提起公訴。