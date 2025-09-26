快訊

「最美女董座」遭限制出境出海 原訂搭阿聯酋赴義大利行程泡湯

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地院審理九州博弈案，包括九州總裁陳政谷、前三線二星警政監林明佐、前電競聯盟最美董座徐培菁等矚目被告；台中地院9月初以徐女頻繁出國，裁定她限制出境出海，徐不服抗告主張原訂阿聯酋航空要去義大利酒莊參訪，中院難認有急迫性、必要性，裁定駁回，仍可抗告。

台中地院合議庭指出，檢方依貪汙、賭博、洗錢及組織等罪嫌起訴徐女，全案2024年8月23日繫屬法院，徐女不認罪、涉犯最輕本刑3年以上重罪，且她去年被起訴、案件繫屬法院1年內「有多次出入境紀錄」，徐是葳群公司負責人，有相當資力可出境滯留國外。

中院審酌，採取限制出境、出海之強制處分手段，已屬對徐培菁居住或遷徙自由之相對最小侵害處分，尚未逾越必要程度，因認徐限制出境、出海原因存在，有限制之必要，裁定她9月8日起限制出境、出海8月，並通知移民署、海洋委員會海巡署偵防分署執行之。

徐培菁不服抗告，她主張今年1月1日後未再受限制出境、出海處分，自己多次出國幾乎都有辯護人、律師吳佳蓉全程陪同，且為公務出差、均短暫停留，照原定行程出發及返台，從未臨時更改過航班後成，無任何逃亡可能性。

徐說，她今年9月8日被裁定限制出境、出海前，就已接獲義大利托斯卡尼地區Cetena Rossa酒莊邀請於9月25日至10月1日前往酒莊參訪，她9月初就和徐訂妥9月22日出發至義大利，10月3日返台的阿聯酋航空航班，因此聲請暫時解除9月22日至10月3日間之限制出境、出海處分。

台中地院指出，無從確知徐女所稱的參訪，為何需要她親自前往交流的理由及關聯性，能否委託他人代理，或利用視訊參訪，難認有徐女主張必須親自赴外的急迫性、必要性或不可替代性。

中院說，依我國司法實務經驗，被告偵、審遵期到庭，國內仍有家人、工作，也仍有不顧國內事業、親屬而棄保潛逃者，不勝枚舉，徐稱先前出國都按照行程回台，與她是否無潛逃可能，是兩件事。

至於律師徐佳蓉雖稱願出具保證書，保證全程陪同徐女以確保按行程回台，但該保證書不具有任何效力，加上本案涉及貪汙重罪，難排除徐有滯留不歸可能，依比例原則衡量後，仍認徐培菁有限制出境、出海原因及必要，駁回其抗告。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

徐培菁。圖／報系資料照
徐培菁。圖／報系資料照

限制出境 義大利 徐培菁

