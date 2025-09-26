被控掏空東洋藥品30億 晟德榮譽總裁林榮錦欲赴日社交夢落空

東洋藥品前董事長林榮錦遭控將乳癌、卵巢癌、精神分裂症等多項具專利的新藥製藥技術，無償授權瑞士 Inopha AG公司，掏空東洋30億元，案件由台灣高等法院更一審審理中。林榮錦以日本JCR公司邀請參與成立50周年慶典為由，聲請暫時解除限制出境，高院駁回；林抗告，最高法院駁回確定。

林榮錦現為晟德大藥廠榮譽總裁，自1994年至2014年6月間擔任東洋藥品董事長兼總經理，他被控掏空東洋，台北地院依證券交易法不合營業常規交易、背信等4罪，判林10年徒刑， Inopha AG 不法所得沒收；但高院改判林無罪。檢方上訴，最高法院認為高院指林榮錦代表東洋公司簽署2008、2009年授權合約，「三方合約」、第1次增補合約等都未對東洋公司構成損害，且稱無送鑑定必要，證據調查職責未盡、理由欠備，撤銷、發回更審。

晟德集團旗下投資的永昕生物醫藥公司，另一大股東為 JCR 公司，林榮錦表示該公司明年將進行經營團隊世代交替，現適逢 JCR 成立50年，92歲高齡的創辦人特別邀請他出席慶典以認識新團隊，且Alfresa Holdings（AFH）、Kidswell Bio、Chiome Bioscience 等3家日本企業也表達願與晟德、永昕公司合作意願，他必須在9月27日至29日親赴神戶，希望能暫時解除限制出境。

林並說他還有另一起案件在台北地院，偵查時檢察官曾允許以200萬元擔保單次解除境管，因此希望能在提出相當保證金，並責付律師葉建廷，並由律師陪同出、返國，單次解除出境、出海限制。

高院因認為林榮錦遭檢察官起訴，其中犯證交法第171條第2項是最輕本刑7年以上有期徒刑之罪，有相當理由足認有逃亡之虞，因此裁定自2025年4月7日起限制林出境、出海8月；高檢署也認為林無出國必要。

高院認為林榮錦只是晟德集團的「榮譽總裁」，並非晟德公司與永昕公司董事長，對外無代表這些公司的權利，有無出席 JCR 公司周年慶典或與 AFH 等日本公司會晤，「不具重要性」，就算是基於社交情誼，也可透過網路視訊日本友人致意。

此外，林因還有案件在北院審理中，也被北院限制出境、出海，高院為避免執行處分衝突，認為沒有讓林單次解除境管必要，因此駁回聲請。最高法院認為高院裁定沒有違反比例原則或濫用裁量權，抗告只是憑著自己的意思、隨意指摘原裁定違法、不當，因此駁回抗告。

本案源於台北地檢署起訴指出，林和東洋公司駐歐洲及北美業務總代表歐德甯（德籍，通緝中）明知Inopha AG公司資本額僅瑞士法郎10萬元，沒有從事藥品臨床人體及動物等實驗的能力，竟未經董事會的同意，先後於2008、2009年代理東洋公司與Inopha AG公司簽署由東洋公司研發的 CaelyxⅡ 及 LIPO-AB 等藥物的專屬授權合約，及 Risperidone、Leuprorelin 藥物的研發與專屬授權合約，因沒有約定 Inopha AG 公司要給付簽約金、里程碑金和權利金，東洋公司只能取得淨銷售金額5％至10％的微薄收入，損失慘重。

檢方也指控在2012年，林沒有經過董事會同意，再與 Inopha AG 公司簽署2008年授權合約的修正合約，將原本授權區域擴大、授權期限延長，並將東洋公司 Lipo-Dox 製程專利權無償讓與 Inopha AG。林再代表東洋與 Inopha AG、嬌生公司（Johnson & Johnson）簽署「三方合約」，將嬌生預定支付的簽約金、里程碑金及權利金全數讓給 Inopha AG。