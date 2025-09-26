死囚蕭仁俊主張可教化提再審 最高法院駁回確定
憲法法庭宣告死刑有條件合憲，殺害律師周德勝判死定讞的死囚蕭仁俊援引判決聲請再審，主張自己有教化可能，應減免其刑，遭高院駁回，蕭仁俊不服提抗告，最高法院駁回確定。
目前待執行死囚包括民國99年遭判處死刑定讞的蕭仁俊等36人，憲法法庭去年作出113年憲判字第8號判決，死刑有條件合憲，蕭仁俊以憲法法庭判決為新事證，今年7月向台灣高等法院聲請再審及停止刑罰執行。
蕭仁俊主張依以憲法法庭判決理由，原確定判決未於理由說明他難以教化的可能，而導致必須科處死刑；他曾於審理期間和被害人家屬書信往來，且牧師證稱有悔過之意，足證有教化可能。
高院審理後認為蕭仁俊僅爭執原確定判決科刑輕重，就其所稱應達到無教化可能性程度的新事實或新證據，尚有不足，不符再審要件，予以駁回。
蕭仁俊不服提抗告，最高法院認為原裁定無違誤，日前駁回抗告確定。
