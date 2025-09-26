公路局工務士涉2度收賄 二審仍判刑計2年1月

前交通部公路總局（已更名公路局）中壢工務段廖姓工務士，涉2度收賄15萬元。一審依2個收賄罪各判處有期徒刑9月、1年4月，經上訴，二審高院日前仍維持原判，可上訴。

根據一審新北地方法院判決，民國100年7月間，林姓業者以新台幣1274萬餘元得標中壢段台66線油漆工程，隔年1月通過驗收後，為順利請款，涉嫌行賄廖男5萬元。

此外，100年11月間，蔡姓業者以411萬元得標101年度中壢段路燈照明工程，廖男辦理結算作業期間，受邀參加尾牙時以購屋為由，向蔡姓業者索賄10萬元。

一審認為，廖男犯依貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪共2罪，考量其於偵查中自白並繳回犯罪所得，各判處9月、1年4月徒刑，犯罪所得均沒收。

經上訴，二審由台灣高等法院審理，二審認為，原判決無違誤，日前駁回上訴，仍維持原判，未定執行刑，待判決確定後，將由檢方向法院聲請定執行刑，可上訴。