花蓮前局長涉貪汙圖利廠商 將軍府未查驗就營業...廠商偷賺63萬

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣政府文化局前局長吳勁毅涉嫌貪汙罪，5月28日遭花蓮地檢署羈押禁見，並於7月28日延長羈押，地檢署今天表示偵訊終結，指將軍府尚未通過建設處、消防局查驗，吳圖利得標廠商試運轉獲利、利用職務詐取財物給廟婆、公務車用於私人行程等，將吳勁毅等3人提起公訴。

地檢署表示，吳勁毅自2020年9月15日起擔任花蓮縣文化局長；曾俊翔自2021年12月7日起擔任文化局行政暨文化設施科長，均為依法令服務於地方自治團體所屬機關，而具有法定職務權限公務員；古姓廟婆則與配偶經營桃園市平鎮區某宮廟，因吳勁毅長年信奉該宮廟，與廟婆交情匪淺。

檢方指出，將軍府園區被列為縣定古蹟，依規定必須通過文化局、建設處與消防局查驗後，才能正式對外開放。不過，園區在2024年3月25日前仍未取得使用許可，吳、曾兩人卻縱容得標廠商以「壓力測試」、「試運轉」名義營業約2個月，讓廠商不法獲利達63萬2300元。

檢方表示，吳勁毅上任後，常以舉辦法事為由，指示同仁找宮廟人員安排法師主持祭拜，他與古姓廟婆明知實際支付法師費用僅6萬2400元，卻將金額浮報到9萬3800元，多出的2萬6400元竟被拿去抵銷吳個人積欠宮廟的債務，把公務支出變成私帳。

檢方還查出，2023年菸葉廠修復工程舉辦祈福典禮時，曾俊翔因法會紅包等費用無法核銷，竟指示人員要求廠商報假帳，由廠商先墊付5萬2000元，再開立假發票送文化局報帳。最後款項再匯回廠商帳戶，利用假發票、真核銷手法，誤導會計人員。

另外，檢方表示，文化局於2018年間購置黑色公務車，主要作為局長用車，規定公務車輛不得挪為私用，而吳勁毅身為文化局長，竟多次將公務車用於私人用途，包括自花蓮市前往某露營區參與私人行程露營過夜活動、自文化局出發前往某醫院就醫與到郵局辦事、自文化局出發前往某游泳池游泳，更借用給友人使用；地檢署基於多項事實，將吳勁毅等3人提起公訴。

花蓮文化局前局長吳勁毅涉嫌圖利「將軍府1936園區」得標廠商，檢方偵辦後提起公訴。本報資料照片
花蓮縣文化局長吳勁毅5月被檢調帶走偵訊，走側門離開文化局。圖／民眾提供
文化局 花蓮縣政府

