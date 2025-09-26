花蓮前局長涉貪汙圖利廠商 將軍府未查驗就營業...廠商偷賺63萬

花蓮縣政府文化局前局長吳勁毅涉嫌貪汙罪，5月28日遭花蓮地檢署羈押禁見，並於7月28日延長羈押，地檢署今天表示偵訊終結，指將軍府尚未通過建設處、消防局查驗，吳圖利得標廠商試運轉獲利、利用職務詐取財物給廟婆、公務車用於私人行程等，將吳勁毅等3人提起公訴。

地檢署表示，吳勁毅自2020年9月15日起擔任花蓮縣文化局長；曾俊翔自2021年12月7日起擔任文化局行政暨文化設施科長，均為依法令服務於地方自治團體所屬機關，而具有法定職務權限公務員；古姓廟婆則與配偶經營桃園市平鎮區某宮廟，因吳勁毅長年信奉該宮廟，與廟婆交情匪淺。

檢方指出，將軍府園區被列為縣定古蹟，依規定必須通過文化局、建設處與消防局查驗後，才能正式對外開放。不過，園區在2024年3月25日前仍未取得使用許可，吳、曾兩人卻縱容得標廠商以「壓力測試」、「試運轉」名義營業約2個月，讓廠商不法獲利達63萬2300元。

檢方表示，吳勁毅上任後，常以舉辦法事為由，指示同仁找宮廟人員安排法師主持祭拜，他與古姓廟婆明知實際支付法師費用僅6萬2400元，卻將金額浮報到9萬3800元，多出的2萬6400元竟被拿去抵銷吳個人積欠宮廟的債務，把公務支出變成私帳。

檢方還查出，2023年菸葉廠修復工程舉辦祈福典禮時，曾俊翔因法會紅包等費用無法核銷，竟指示人員要求廠商報假帳，由廠商先墊付5萬2000元，再開立假發票送文化局報帳。最後款項再匯回廠商帳戶，利用假發票、真核銷手法，誤導會計人員。