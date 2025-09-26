快訊

高雄阿蓮工寮藏大型賭場 賭客遭霹靂小組包圍全被逮

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市阿蓮區大崗山腳下一處工寮昨晚遭霹靂小組攻堅，當場在工寮內逮獲38名賭客及賭場員工，眾人因沉浸在天九牌下注的賭興上，渾然不知賭場遭包圍，被警方破門而入時全嚇傻，全遭依法裁罰，年僅19歲的賭場負責人等人則被依賭博罪嫌移送偵辦。

湖內警方表示，這處工寮賭場早就被通報有人員出入複雜的情況，偏僻的鐵皮工寮雖毫不起眼，但卻被附近居民發現時常可以看到不同人車出入，且有男有女有老有少，警方經情資研判，懷疑是有流動性賭場流竄，因此成立專案小組調查。

昨天晚間8時許，警方帶著霹靂小組全副武裝持長槍上門，雖然門外有一名蔡姓男子（26歲）負責把風，但很快就被控制，警方隨即包圍賭場出入口，隨即破門攻堅，喝令當時正在工寮內開賭的34名賭客全部坐好不准移動。

警方在現場查獲20萬元賭金，還有賭場主賺的1萬元抽頭金，以及天九牌、骰子等賭具證物，同時將賭場負責人張姓男子（19歲）、工作人員曾姓男子（53歲）、把風的蔡男、屋主張姓男子（60歲）及賭客全部逮捕。

警方調查，賭場為掩人耳目，設置在阿蓮區大崗山腳下偏僻工寮，為躲避查緝，工寮外由蔡男把風，其中賭客最年長78歲、最年輕40歲，警詢後已將張男、曾男、蔡男、張男等依刑法賭博罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，其餘34名賭客則依社會秩序維護法裁罰。

高雄大崗山腳下工寮藏天九牌賭場，警方昨晚持長槍包圍攻堅。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄大崗山腳下工寮藏天九牌賭場，警方昨晚持長槍包圍攻堅。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄大崗山腳下工寮藏天九牌賭場，警方昨晚持長槍包圍攻堅。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄大崗山腳下工寮藏天九牌賭場，警方昨晚持長槍包圍攻堅。記者巫鴻瑋／翻攝

賭場 賭博 攻堅

相關新聞

時力黨主席王婉諭228貼文 網友論戰一句「雜碎」下場慘…代價6萬

時代力量黨黨主席王婉諭在今年228當天在臉書貼文，發表228事件發生78年之感想，有200多網友留言，一名網友留言「你女...

花蓮前局長涉貪汙圖利廠商 將軍府未查驗就營業...廠商偷賺63萬

花蓮縣政府文化局前局長吳勁毅涉嫌貪汙罪，5月28日遭花蓮地檢署羈押禁見，並於7月28日延長羈押，地檢署今天表示偵訊終結，...

寶島眼鏡侵占加盟店營收數千萬 副董蔡國平500萬交保

寶島光學科技公司副董事長蔡國平，以及擔任總經理的姪女蔡宜珊，涉將加盟店部分營收轉入自己可掌控帳戶，侵吞作為私用，金額數千...

高雄阿蓮工寮藏大型賭場 賭客遭霹靂小組包圍全被逮

高雄市阿蓮區大崗山腳下一處工寮昨晚遭霹靂小組攻堅，當場在工寮內逮獲38名賭客及賭場員工，眾人因沉浸在天九牌下注的賭興上，...

鬧鬼找廟婆作法、標案圖利廠商 花蓮文化局前局長今貪汙起訴

花蓮縣文化局前局長吳勁毅遭檢舉標案涉圖利廠商等，檢方經過4個多月偵辦，依照貪汙治罪條例、監督事務圖利、刑法公務員假借職務...

台版地面師案外案 新店戶政事務所人員收賄賣個資聲押

台北地檢署偵辦「台版地面師」案，另外查出有戶政事務所人員，配合土地開發商，搜尋特定不動產持有人與繼承資料，再轉賣個資牟利...

