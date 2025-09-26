高雄阿蓮工寮藏大型賭場 賭客遭霹靂小組包圍全被逮

高雄市阿蓮區大崗山腳下一處工寮昨晚遭霹靂小組攻堅，當場在工寮內逮獲38名賭客及賭場員工，眾人因沉浸在天九牌下注的賭興上，渾然不知賭場遭包圍，被警方破門而入時全嚇傻，全遭依法裁罰，年僅19歲的賭場負責人等人則被依賭博罪嫌移送偵辦。

湖內警方表示，這處工寮賭場早就被通報有人員出入複雜的情況，偏僻的鐵皮工寮雖毫不起眼，但卻被附近居民發現時常可以看到不同人車出入，且有男有女有老有少，警方經情資研判，懷疑是有流動性賭場流竄，因此成立專案小組調查。

昨天晚間8時許，警方帶著霹靂小組全副武裝持長槍上門，雖然門外有一名蔡姓男子（26歲）負責把風，但很快就被控制，警方隨即包圍賭場出入口，隨即破門攻堅，喝令當時正在工寮內開賭的34名賭客全部坐好不准移動。

警方在現場查獲20萬元賭金，還有賭場主賺的1萬元抽頭金，以及天九牌、骰子等賭具證物，同時將賭場負責人張姓男子（19歲）、工作人員曾姓男子（53歲）、把風的蔡男、屋主張姓男子（60歲）及賭客全部逮捕。