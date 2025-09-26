聽新聞
鬧鬼找廟婆作法、標案圖利廠商 花蓮文化局前局長今貪汙起訴
花蓮縣文化局前局長吳勁毅遭檢舉標案涉圖利廠商等，檢方經過4個多月偵辦，依照貪汙治罪條例、監督事務圖利、刑法公務員假借職務上之機會故意犯背信等罪嫌，提起公訴，並於今日移審。
檢調曾接獲檢舉，吳勁毅放著自己的高級轎車不開，硬要開公務車回家，還在小額採購上用不實的單據虛報，獨厚自己的好朋友；另將軍府委外案，吳涉嫌將「將軍府1936園區」標給特定廠商，甚至認為局裡鬧鬼，多次指定古姓廟婆作法淨化，還用業務費核銷，包紅包給廟婆等。
檢調5月搜索文化局等16處，通知及傳喚吳勁毅等10人及相關證人到案說明。檢方認為吳勁毅、行政暨文化設施科長曾俊翔涉嫌違反貪汙治罪條例等罪嫌重大，且有滅證串供之虞，向花蓮地院聲請羈押禁見獲准。
花蓮地檢署表示，吳勁毅涉犯貪汙治罪條例對於主管、監督事務圖利、利用職務機會詐領財物、刑法公務員假借職務上機會故意犯背信等罪嫌，提起公訴。
曾俊翔涉犯貪汙治罪條例對於主管、監督事務圖利、刑法行使登載不實公文書、行使業務登載不實文書及商業會計法填製不實會計憑證等罪嫌，提起公訴。古姓廟婆涉犯貪汙治罪條例利用職務機會詐領財物罪嫌，提起公訴。
