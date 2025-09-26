時力黨主席王婉諭228貼文 網友論戰一句「雜碎」下場慘…代價6萬

時代力量黨黨主席王婉諭在今年228當天在臉書貼文，發表228事件發生78年之感想，有200多網友留言，一名網友留言「你女兒真的可憐」，劉男對網友留言回應稱「你媽生你這個雜碎好可憐」等文字，法官日前依公然侮辱罪判劉拘役59天，可易科罰金。

王婉諭228當天貼文指出，「今天是228和平紀念日，可能很多人不知道，這天，也是我國史上第一個國定假日。這不是一個值得歡慶的日子，而是我們要永遠銘記在心的過往。78年前的今天，中國國民黨發動鎮壓，開啟了白色恐怖與戒嚴的時代，帶走了無數台灣人的性命，也帶來了無數人心中一輩子的陰影」。

王婉諭並說，將228 這一天定為紀念日，不僅是為了要紀念先人，更是為了要提醒所有台灣人，切莫遺忘過往，才不會重蹈覆轍。而這正是「國定假日」除了「落實勞工休息權」外的重要功能：表達國家對於重大事件的緬懷，彰顯立國價值，建構民族共同記憶，團結凝聚社會。

基隆地院判決書指出，其中一名網友留言回應貼文「你女兒真的可憐」，但劉男對此網友留言，回應稱「你媽生你這個雜碎好可憐」等文字，網友因此提告。

警方查出劉男在該社群媒體臉書上，以某暱稱，在今年3月1日凌晨零時30分許，在基隆住處以手機登入臉書留言。法官說，劉男坦此有寫此留言，但否認有意公然侮辱告訴人，辯稱他的回應是針對某網友所稱其他言論，疑因臉書頁面故障而跳接到告訴人的留言下方，且告訴人鎖住帳號，疑刻意引戰。

法官審理指出，網友對於王婉諭的文章有不同意見，而王婉諭的女兒確因不幸事件而喪命，告訴人留言內容「你女兒真的可憐」尚未逾合理評論，難認有刻意引戰的情形，但劉男不應以雜碎指述他人，他的留言構成妨害名譽罪。