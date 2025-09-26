寶島眼鏡侵占加盟店營收數千萬 副董蔡國平500萬交保

寶島光學科技公司副董事長蔡國平涉證交法500萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影 寶島光學科技公司副董事長蔡國平，以及擔任總經理的姪女蔡宜珊，涉將加盟店部分營收轉入自己可掌控帳戶，侵吞作為私用，金額數千萬元；調查局昨天搜索約談9名被告到案，台北地檢署漏夜複訊後，今晨依違反證交法命蔡國平500萬元、蔡宜珊300萬元交保、均限制出境出海。

同案約談寶島科副總經理兼發言人張立輝、經理劉敏男、財務副理陳美琪、協理郭展彰、王曉萍、組長林攸怡、職員沈慧真各以10萬元交保。

蔡國平交保離去時，刻意把棒球帽拉低，不想再鏡頭前曝光，他還一度走錯門，後來在媒體指引下才離開北檢；蔡宜珊則是叫計程車自行離去，2人均未發一語。

寶島眼鏡創立於1976年，迄今近半世紀，是台灣規模最大的連鎖眼鏡品牌，門市逾300間，在地深耕超過40年，以直營及加盟方式經營，除販售鏡片、鏡架、隱形眼鏡及藥水，也代理國際知名廠商眼鏡，建立起兩岸眼鏡王國，董事長為蔡國洲，蔡國洲的獨生女是蔡宜珊，副董為弟弟蔡國平，也是寶聯光學董事長，但檢調未約談蔡國洲。

擁有高學歷的蔡宜珊，2015年正式進入寶島光學，2019年接任總經理，她發現老字號的寶島須變革，於是成立新數位部門，公司在她積極推動轉型下，營收從2015年的25.4億，一路升到2023年38.6億新高，成績可說相當亮眼，沒想到當年蔡宜珊以美麗二代風光接班，如今卻涉侵占加盟店營收款，被檢方約談交保。

檢調追查，蔡國平與蔡宜珊涉於2015至2021年間，指示張立輝等人將寶島眼鏡供貨商寶聯光學、以及加盟商部分營收，先以現金提領，再拆分到他們私人實質掌控帳戶，利用鯨吞禪食手法，將這些錢原本應繳回公司款項，轉入私人口袋，金額粗估數千萬元。