台版地面師案外案 新店戶政事務所人員收賄賣個資聲押
台北地檢署偵辦「台版地面師」案，另外查出有戶政事務所人員，配合土地開發商，搜尋特定不動產持有人與繼承資料，再轉賣個資牟利，調查局25日搜索約談新店戶政事務所人員王子誼到案，檢方複訊後依貪汙、違反個資法罪聲押禁見。
其他涉及行賄買個資男子翁英傑50萬元交保、女子賴瑞苓40萬交保、女子翁英璓10萬交保、全絨公司經理王煜堤15萬交保、女子林佳樺10萬交保。
據調查，詐團首腦、全絨不動產公司負責人蔡尚岳，勾結律師蔡鴻燊、法院書記官、里長、戶政辦事員、員警，偽造獨居老人代筆遺囑，過戶不動產牟利，3年內詐得11間房產，獲利1.4億元，北檢偵查後起訴蔡尚岳、蔡鴻燊共44人，一審全部判決有罪。
其中蔡鴻燊重判25年、蔡尚岳判刑14年，蔡鴻燊聽到被判25年重刑時，還當庭痛哭。公務員共犯部分，新北市永和區永樂里長許政鎧判刑3年8月、安和里長鄧長安2年6月，新北地方法院書記官游立綸2年8月，台北市警中山分局員警駱勁達4年。
檢調追查，全案除地政人員、民間公證人外，還有新店戶政人員王子誼也助詐團查詢個資，檢方偵查期間，曾針對詐領遺產未遂部分進行收網，當時就約談王子誼到案，訊後20萬元交保。
調查局過濾扣押物發現，王子誼長期販售個資，交給全絨不動產等特定土地開發業者，藉此謀取不法利益，檢察官王貞元指揮調查局搜索20處地點，約談14名行收賄被告到案。
