寶島眼鏡爆侵占弊案 總經理300萬元交保、副董移送北檢

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

寶島光學科技公司總經理蔡宜珊涉侵占遭調查局約談。記者張宏業／攝影
寶島光學科技公司副董事長蔡國平，以及擔任總經理的姪女蔡宜珊，涉將加盟店部分營收轉入自己可掌控帳戶，侵吞作為私用，金額數千萬元；調查局昨天搜索寶島光學科技與關係企業寶聯光學22處所，約談9名被告到案，凌晨蔡宜珊300萬交保、蔡國平依違反證交法移送台北地檢署，不排除強制處分。

同案約談包括寶島科副總經理兼發言人張立輝、經理劉敏男、財務副理陳美琪、協理郭展彰、王曉萍、組長林攸怡、職員沈慧真等人；郭展彰、沈慧真各交保10萬元。

寶島眼鏡創立於1976年，迄今近半世紀，是台灣規模最大的連鎖眼鏡品牌，門市逾300間，在地深耕超過40年，以直營及加盟方式經營，除販售鏡片、鏡架、隱形眼鏡及藥水，也代理國際知名廠商眼鏡，建立起兩岸眼鏡王國，董事長為蔡國洲，蔡國洲的獨生女是蔡宜珊，副董為弟弟蔡國平，也是寶聯光學董事長，但檢調未約談蔡國洲。

2015年蔡宜珊正式進入寶島光學，2019年接任總經理，她發現老字號的寶島要變革，需成立新數位部門，成立的第一個LINE工作群組，叫Mission Impossible，目標是2016年第一季行銷方案。沒想到當年蔡宜珊以美麗二代風光接班，如今涉侵占遭檢調約談。

檢調追查，蔡國平與蔡宜珊涉於2015至2021年間，指示張立輝等人將寶島眼鏡供貨商寶聯光學、以及加盟商部分營收，先以現金提領，再拆分到他們私人實質掌控帳戶，利用鯨吞蠶食手法，將這些錢原本應繳回公司款項，轉入私人口袋，金額粗估數千萬元。

全案因調查局新北市調查處發現寶島資金有異，報請北檢檢察官陳雅詩指揮偵辦。

寶島光學科技公司副董事長蔡國平涉侵占遭調查局約談。記者張宏業／攝影
寶島光學科技公司發言人張立輝遭調查局約談。記者張宏業／攝影
寶島光學科技公司經理劉敏男被檢調約談。記者張宏業／攝影
