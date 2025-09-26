聽新聞
0:00 / 0:00

全台最大通路寶島眼鏡爆侵占 千金總經理移送北檢

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

寶島眼鏡總經理蔡宜珊涉侵占遭調查局約談。記者張宏業／攝影
寶島眼鏡總經理蔡宜珊涉侵占遭調查局約談。記者張宏業／攝影

調查局掌握情資，指寶島光學科技公司副董事長蔡國平與擔任總經理的姪女蔡宜珊，涉將加盟店部分營收轉入自己可掌控帳戶，侵吞作為私用，金額數千萬元；新北市調查處昨搜索寶島光學科技與關係企業寶聯光學共22處所，約談蔡家叔姪與高階幹部等9名被告到案，蔡宜珊深夜移送台北地檢署複訊，全案依違反證交法特別背信罪偵辦。

同案約談包括寶島科副總經理張立輝、經理劉敏男、財務副理陳美琪、協理郭展彰、王曉萍、組長林攸怡、職員沈慧真等人。

寶島眼鏡創立於1976年，迄今近半世紀，是台灣規模最大的連鎖眼鏡品牌，門市逾300間，在地深耕超過40年，以直營及加盟方式經營，除販售鏡片、鏡架、隱形眼鏡及藥水，也代理國際知名廠商眼鏡，建立起兩岸眼鏡王國，董事長為蔡國洲，蔡國洲的獨生女是蔡宜珊，副董為弟弟蔡國平，也是寶聯光學董事長，但檢調未約談蔡國洲。

2015年蔡宜珊正式進入寶島光學，2019年接任總經理，她發現老字號的寶島要變革，需成立新數位部門，成立的第一個LINE工作群組，叫Mission Impossible，目標是2016年第一季行銷方案。沒想到當年蔡宜珊以美麗二代風光接班，如今涉侵占遭檢調約談。

檢調追查，蔡國平與蔡宜珊涉於2015至2021年間，指示張立輝等人將寶島眼鏡供貨商寶聯光學，以及加盟商部分營收，先以現金提領，再拆分到他們私人實質掌控帳戶，利用鯨吞蠶食手法，將這些錢原本應繳回公司款項，轉入私人口袋，金額粗估數千萬元。

寶島光學發聲明指出，目前公司營運一切正常，事件對財務及業務無重大影響，將全力配合調查。

寶島科經理劉敏男被檢調約談。 記者張宏業/攝影
寶島科經理劉敏男被檢調約談。 記者張宏業/攝影
寶島科協理郭展彰被檢調約談。 記者張宏業/攝影
寶島科協理郭展彰被檢調約談。 記者張宏業/攝影
寶島科財務副理陳美琪（左1）被檢調約談。 記者張宏業/攝影
寶島科財務副理陳美琪（左1）被檢調約談。 記者張宏業/攝影

隱形眼鏡 蔡宜珊 檢調

延伸閱讀

樹林鋰電池工廠火災一家三口命喪火窟 新北檢：專案小組調查

孫生對4女性侵猥褻、拍性影像還當庭扯謊 北檢起訴求重刑

柯文哲交保北檢「尊重裁定」 民眾黨：自打臉抗告無正當性

柯文哲7千萬交保 北檢沉寂多日「不提抗告」理由曝

相關新聞

全台最大通路寶島眼鏡爆侵占 千金總經理移送北檢

調查局掌握情資，指寶島光學科技公司副董事長蔡國平與擔任總經理的姪女蔡宜珊，涉將加盟店部分營收轉入自己可掌控帳戶，侵吞作為...

寶島光學爆侵占 約談蔡家叔姪

寶島光學科技公司副董事長蔡國平與擔任總經理的姪女蔡宜珊，涉將加盟店部分營收數千萬元轉入自己可控帳戶，作為私用；新北市調查...

逆子弒父 拖至溪流溺死判11年

新北市33歲楊姓男子長期照顧74歲父親，疑因不堪心理壓力與家庭衝突，去年8月間帶7旬父上桃園市復興區東眼山尋死遭拒，竟痛...

台版地面師案外案 女戶政人員賣個資收賄送辦

台北地檢署偵辦「台版地面師」案，意外查出有女性戶政事務所人員，配合土地開發商，搜尋特定不動產持有人與繼承資料，再轉賣個資...

台南女律師被控參與假寶石投資詐團 今移審150萬交保

台南何姓女律師被控擔任詐欺集團法律顧問，自去年8月間參與莫姓、王姓男子所組成玉石假買賣投資集團，經被害人將所購得翡翠或玉...

理律60周年智財權論壇 前大法官：營業秘密與國安的秘密如何界定？

理律法律事務所今、明2天舉辦60周年研討會，今天下午的智慧財產權論壇，除請來產官法界權威與談，日前從企業洩密升級為國安案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。