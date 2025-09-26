聽新聞
0:00 / 0:00

隱匿凶宅 賣方判賠157萬元

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

新竹縣曾姓男子2023年以1050萬元買下竹北1處透天厝2樓房地，成交過戶後才得知該屋曾發生自殺案件，賣方稱死亡地點是公共區域，但法官調閱資料發現死者是死在大門口，「凶宅情節重大」，審酌後認定賣方確有瑕疵擔保責任，判決返還157萬元。

曾男說，房子過戶後，經鄰居輾轉告知為凶宅，讓他心生恐懼，死者還是張姓賣方親人，但是賣方卻於標的物現況說明書勾選「沒有發生過凶宅、自殺等非自然身故致死」。由於賣方態度消極不願減價，因此提告請求返還部分價金157萬5千元。

針對凶宅爭議，張姓賣方先稱不知有自殺事件，後又改稱死亡地點屬屋外公共區域，為表誠意，願意原價回購，不過買方已經投入高額裝潢且出租收益，賣方應依誠信原則，不能請求折價。

法官調查，死者倒臥地點在大門口，依通常人一般生活經驗，的確屬於住居日常活動每日外出或返家，無從繞行的必經路徑，依具體情狀，其凶宅情節重大。然而，賣方在不動產現況說明書仍勾選「無凶宅紀錄」，隱匿重要資訊。

該棟透天厝經估價師鑑定屋況減損價值237萬元，買方曾男求償157萬5千元，新竹地方法院判決張家需返還157萬5千元。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

凶宅 透天厝

延伸閱讀

他遇臨檢竟不滿開罵三字經、揮鐮刀嗆警「要拚來拚」 下場出爐

買房遇凶宅！竹北千萬透天厝賣方隱瞞資訊 判賠157萬

未遵循規定導致乘客在機上中風 美國航空判賠3.36億元

雙氧水槽車翻覆...法院認駕駛轉彎未減速為主因 判賠140萬

相關新聞

遭控姦殺女大生被關19年 呂金鎧再審改判無罪

麵包師呂金鎧卅二年前被控姦殺范姓女大學生，台灣高等法院更六審判刑廿年，他喊冤但不想受訟累未上訴，入獄十九年獲假釋；新的Ｄ...

錄音帶曝光警刑求逼供 成呂案獲准再審關鍵

呂金鎧捲入姦殺案，台灣高等法院上月十八日傳死囚陳錫卿作證，陳表示呂未涉案，遭警方刑求才這樣說，當庭向呂道歉三次。呂昨說「...

寶島眼鏡爆侵占弊案 總經理300萬元交保、副董移送北檢

寶島光學科技公司副董事長蔡國平，以及擔任總經理的姪女蔡宜珊，涉將加盟店部分營收轉入自己可掌控帳戶，侵吞作為私用，金額數千...

全台最大通路寶島眼鏡爆侵占 千金總經理移送北檢

調查局掌握情資，指寶島光學科技公司副董事長蔡國平與擔任總經理的姪女蔡宜珊，涉將加盟店部分營收轉入自己可掌控帳戶，侵吞作為...

認詐百萬元助理費 澎湖縣議員歐中慨獲緩刑定讞

澎湖縣議員歐中慨夫妻涉詐領助理費案，一審遭澎湖地院分別判刑8年及3年10個月，他不服上訴，二審開庭到一半卻改口認罪、繳回...

寶島光學爆侵占 約談蔡家叔姪

寶島光學科技公司副董事長蔡國平與擔任總經理的姪女蔡宜珊，涉將加盟店部分營收數千萬元轉入自己可控帳戶，作為私用；新北市調查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。