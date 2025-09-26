隱匿凶宅 賣方判賠157萬元

新竹縣曾姓男子2023年以1050萬元買下竹北1處透天厝2樓房地，成交過戶後才得知該屋曾發生自殺案件，賣方稱死亡地點是公共區域，但法官調閱資料發現死者是死在大門口，「凶宅情節重大」，審酌後認定賣方確有瑕疵擔保責任，判決返還157萬元。

曾男說，房子過戶後，經鄰居輾轉告知為凶宅，讓他心生恐懼，死者還是張姓賣方親人，但是賣方卻於標的物現況說明書勾選「沒有發生過凶宅、自殺等非自然身故致死」。由於賣方態度消極不願減價，因此提告請求返還部分價金157萬5千元。

針對凶宅爭議，張姓賣方先稱不知有自殺事件，後又改稱死亡地點屬屋外公共區域，為表誠意，願意原價回購，不過買方已經投入高額裝潢且出租收益，賣方應依誠信原則，不能請求折價。

法官調查，死者倒臥地點在大門口，依通常人一般生活經驗，的確屬於住居日常活動每日外出或返家，無從繞行的必經路徑，依具體情狀，其凶宅情節重大。然而，賣方在不動產現況說明書仍勾選「無凶宅紀錄」，隱匿重要資訊。

該棟透天厝經估價師鑑定屋況減損價值237萬元，買方曾男求償157萬5千元，新竹地方法院判決張家需返還157萬5千元。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980