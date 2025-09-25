聽新聞
台版地面師案外案 女戶政人員賣個資收賄送辦

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署偵辦「台版地面師」案，意外查出有女性戶政事務所人員，配合土地開發商，搜尋特定不動產持有人與繼承資料，再轉賣個資獲利，調查局台北市調查處25日搜索約談新店戶政事務所王子誼、涉案業者到案，全案依貪汙、違反個資法偵辦。

據調查，詐團首腦、全絨不動產公司負責人蔡尚岳，勾結律師蔡鴻燊、法院書記官、里長、戶政辦事員、員警，偽造獨居老人代筆遺囑，過戶不動產牟利，3年內詐得11間房產，獲利1.4億元，北檢偵查後起訴蔡尚岳、蔡鴻燊共44人，一審全部判決有罪。

其中蔡鴻燊重判25年、蔡尚岳判刑14年，蔡鴻燊聽到被判25年重刑時，還當庭痛哭。公務員共犯部分，新北市永和區永樂里長許政鎧判刑3年8月、安和里長鄧長安2年6月，新北地方法院書記官游立綸2年8月，台北市警中山分局員警駱勁達4年。

檢調追查，全案除地政人員、民間公證人涉案外，還有戶政人員王子誼也協助詐團查詢個資，檢方在偵查期間，曾經針對詐領遺產未遂部分進行收網，當時就有約談王子誼到案，訊後20萬元交保，經過濾證物發現，王女還長期販售個資，交給特定土地開發業者牟利，檢察官25日指揮調查局搜索20個地點，約談14名行收賄被告到案。

新店戶政事務所王子誼配合土地開發商，賣個資收賄，遭調查局搜索約談。記者張宏業/ 攝影
個資 詐團

