台版地面師案外案 女戶政人員賣個資收賄送辦

台北地檢署偵辦「台版地面師」案，意外查出有女性戶政事務所人員，配合土地開發商，搜尋特定不動產持有人與繼承資料，再轉賣個資獲利，調查局台北市調查處25日搜索約談新店戶政事務所王子誼、涉案業者到案，全案依貪汙、違反個資法偵辦。

據調查，詐團首腦、全絨不動產公司負責人蔡尚岳，勾結律師蔡鴻燊、法院書記官、里長、戶政辦事員、員警，偽造獨居老人代筆遺囑，過戶不動產牟利，3年內詐得11間房產，獲利1.4億元，北檢偵查後起訴蔡尚岳、蔡鴻燊共44人，一審全部判決有罪。

其中蔡鴻燊重判25年、蔡尚岳判刑14年，蔡鴻燊聽到被判25年重刑時，還當庭痛哭。公務員共犯部分，新北市永和區永樂里長許政鎧判刑3年8月、安和里長鄧長安2年6月，新北地方法院書記官游立綸2年8月，台北市警中山分局員警駱勁達4年。