寶島光學爆侵占 約談蔡家叔姪

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北報導

寶島光學科技公司副董事長蔡國平與擔任總經理的姪女蔡宜珊，涉將加盟店部分營收數千萬元轉入自己可控帳戶，作為私用；新北市調查處昨搜索寶島光學與關係企業寶聯光學共22處，約談蔡家叔姪與高階幹部等9名被告、9名證人，依證券交易法特別背信罪移送台北地檢署。

同案約談包括寶島科副總經理張立輝、經理劉敏男、副理陳美琪、協理郭展彰、王曉萍、組長林攸怡、職員沈慧真到案。寶島光學昨發聲明指出，公司營運一切正常，事件對財務及業務無重大影響，全力配合調查。

檢調追查，蔡國平與蔡宜珊涉於2015至2021年間，指示張立輝等人將寶島眼鏡供貨商寶聯光學及加盟商部分營收，先以現金提領，再拆分到他們私人實質掌控帳戶，利用鯨吞蠶食手法，將這些原應繳回公司款項轉入私人口袋，金額粗估數千萬元。調查局發現資金異常，報請檢察官陳雅詩指揮偵辦。

寶島眼鏡創立於1976年，門市逾300間，在地深耕逾40年，以直營及加盟方式經營，建立起兩岸眼鏡王國；董事長為蔡國洲，其獨生女是蔡宜珊，副董為弟弟蔡國平，也是寶聯光學董事長，檢調昨未約談蔡國洲。

蔡宜珊2015年正式進入寶島光學，她發現老字號寶島要變革，需成立新數位部門，成立的第一個LINE工作群組「Mission Impossible」，目標是2016年第一季行銷方案，以「第二代」接班，昨被檢調約談。

侵占 總經理 檢調

