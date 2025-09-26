逆子弒父 拖至溪流溺死判11年

新北市33歲楊姓男子長期照顧74歲父親，疑因不堪心理壓力與家庭衝突，去年8月間帶7旬父上桃園市復興區東眼山尋死遭拒，竟痛下殺手奪去老父性命。桃園地院國民法官庭審理後，考量家屬請求從輕量刑，依對於直系血親尊親屬犯殺人罪，判處有期徒刑11年。可上訴。

犯罪事實指出，楊男為楊翁的三子，2024年8月24日騎乘機車搭載著楊翁前往東眼山，之後在山上詢問老父有無一同尋死的意願遭拒後，竟強行將他推下山坡，發現老父卡在半山坡的樹叢間未致命，再強行將他拖至附近溪流，以身體強押頭部至水內，致老父溺水窒息當場死亡。

國民法官庭於審理過程中，考量被告楊男的複雜背景與犯案動機，根據楊男自述，從小因父親酗酒、9歲前母親早逝而飽受困擾，加上罹有持續性憂鬱症卻未尋求專業協助，長期累積龐大壓力。

案發前，楊男面臨無法通過工作試用期的壓力，以及未來需請看護照顧父親的經濟問題，當他向老父提出「我們一起去死好不好？」，父親竟回覆「要死你自己去死」，成為壓倒駱駝的最後一根稻草，導致他情緒崩潰而犯案。

楊男弒父雖未使用刀械等凶器，但以壓制頭部方式，讓父親在清醒且痛苦的狀態下溺死，法院認為這種手段仍然殘酷，不能作為減刑理由。

法院審酌，楊男犯案前無任何前科，智識程度亦屬正常，犯後態度坦誠，未推諉卸責，並與家屬達成無條件調解。國民法官庭綜合考量他的背景與悔意，並參考訴訟參與人二哥的代理人請求從輕量刑等意見，做出適當之刑。