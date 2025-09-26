聽新聞
遭控姦殺女大生被關19年 呂金鎧再審改判無罪

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

台灣高等法院昨改判呂金鎧（右）無罪，他和一路支持的姊姊呂秋容開心擁抱。記者王宏舜／攝影
麵包師呂金鎧卅二年前被控姦殺范姓女大學生，台灣高等法院更六審判刑廿年，他喊冤但不想受訟累未上訴，入獄十九年獲假釋；新的ＤＮＡ鑑定技術認定呂未參與，呂聲請再審獲准，高院昨改判無罪，可上訴。呂與四姊呂秋容激動相擁，想對已故父母說「兒子真的沒有錯」。

六十五歲呂金鎧因竊盜案入監，結識陳錫卿，呂一九九三年十一月出獄後，受僱在台北縣中和一家西點麵包店擔任師傅，同年十二月十七日陳獲假釋，廿一日借住呂租屋處。

陳廿二日下午依報載廣告，致電邱姓家教中心負責人，佯稱要聘請英文家教，范姓女大生前往遭殺害，陳與呂被控姦殺。檢警調查，范女被陳性侵，呂涉脫下她衛生褲，纏在頸部打結後再返回麵包店，陳將衛生褲再打死結，拖范女至臥室，隨即逃逸，范女窒息死亡。

二○○六年高院更六審判呂廿年徒刑，呂因盼早日回家，捨棄上訴而確定；陳二○○九年因犯強姦罪而故意殺害被害人最高法院駁回陳上訴，死刑定讞。更七審時發現，新的DNA-STR鑑定比對和陳相符，排除呂。

高院再審庭發現，一九九三年十二月廿三日至卅日間五次警詢、二次偵訊，呂都否認涉案，直至陳一九九四年一月八日被捕，呂再經警方帶回，第六次警詢突自白犯罪，並撰寫四頁約六百餘字、夾雜以第三人稱方式敘述及文句不通順、重複謄寫的自白書，啟人疑竇。

呂翌日經檢察官以臨時偵查庭訊問，他說自白「都是謊言」，陳也稱因受警方刑求而偽稱與呂共同涉案，也有聽到呂遭刑求毆打的聲音，且呂、陳於同日傍晚被移送台北看守所時，內外傷紀錄表、病歷卡載有傷勢。高院認定，兩人警詢筆錄、自白書、經檢警命其於現場表演所製作的勘驗筆錄、偵訊筆錄都是出於不正方法，不得當證據。

因陳一審被判死刑後，頻繁更改說詞，其他證人的證詞也無法證明范女遭性侵殺害時呂在場，高院再審改判呂無罪。

