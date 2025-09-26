聽新聞
0:00 / 0:00

認詐百萬元助理費 澎湖縣議員歐中慨獲緩刑定讞

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導

澎湖縣議員歐中慨夫妻涉詐領助理費案，一審遭澎湖地院分別判刑8年及3年10個月，他不服上訴，二審開庭到一半卻改口認罪、繳回犯罪所得爭取緩刑，高等法院高雄分院因此改判他2年有期徒刑、褫奪公權2年，給予緩刑5年，由於高雄高分檢未提起上訴，全案因此定讞。

歐中慨從2010年3月1日到2014年12月25日期間任澎湖第17屆議員，卻涉嫌指示蘇姓及呂姓助理提供帳戶，向澎湖縣議會不實申報、請領助理費補助，4年詐領高達111萬餘元。

歐中慨每月不實申報4萬元助理費補助，發給蘇姓及呂姓助理的薪資分別為3萬及1萬8千元，其餘費用流進口袋挪作他用，而2助理還是歐家中開設的電器行員工。

澎湖地院一審審理認為，2助理雖涉犯非公務員與公務員共同觸犯利用職務機會詐取財物罪，但2人自白指因受雇於歐中慨夫妻，被動參與犯行，未從中獲得犯罪所得，各判刑2年及1年10個月，褫奪公權2年。但歐中慨夫妻犯後仍否認犯行，因此歐中慨判刑8年、褫奪公權4年，顏姓妻子判刑3年8個月、褫奪公權3年。

歐中慨原拒不認罪，上訴高等法院高雄分院澎湖庭後，法官說明認罪得緩刑，歐因此改口認罪並繳回所得，法官由此改判。

澎湖縣 薪資 公務員 高雄市

延伸閱讀

「買賣棋」宣判 中國「象棋第一人」王天一當庭認罪

澎湖縣議員歐中慨夫妻詐助理費 他認罪繳回犯罪所得獲緩刑定讞

韓戀綜男嘉賓爆性侵「受害者身心受創」 認罪＋和解逃過牢獄

台中兄弟找16歲少女援交 輪番上陣賠18萬元獲判緩刑

相關新聞

遭控姦殺女大生被關19年 呂金鎧再審改判無罪

麵包師呂金鎧卅二年前被控姦殺范姓女大學生，台灣高等法院更六審判刑廿年，他喊冤但不想受訟累未上訴，入獄十九年獲假釋；新的Ｄ...

錄音帶曝光警刑求逼供 成呂案獲准再審關鍵

呂金鎧捲入姦殺案，台灣高等法院上月十八日傳死囚陳錫卿作證，陳表示呂未涉案，遭警方刑求才這樣說，當庭向呂道歉三次。呂昨說「...

寶島眼鏡爆侵占弊案 總經理300萬元交保、副董移送北檢

寶島光學科技公司副董事長蔡國平，以及擔任總經理的姪女蔡宜珊，涉將加盟店部分營收轉入自己可掌控帳戶，侵吞作為私用，金額數千...

全台最大通路寶島眼鏡爆侵占 千金總經理移送北檢

調查局掌握情資，指寶島光學科技公司副董事長蔡國平與擔任總經理的姪女蔡宜珊，涉將加盟店部分營收轉入自己可掌控帳戶，侵吞作為...

認詐百萬元助理費 澎湖縣議員歐中慨獲緩刑定讞

澎湖縣議員歐中慨夫妻涉詐領助理費案，一審遭澎湖地院分別判刑8年及3年10個月，他不服上訴，二審開庭到一半卻改口認罪、繳回...

寶島光學爆侵占 約談蔡家叔姪

寶島光學科技公司副董事長蔡國平與擔任總經理的姪女蔡宜珊，涉將加盟店部分營收數千萬元轉入自己可控帳戶，作為私用；新北市調查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。