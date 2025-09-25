理律60周年智財權論壇 前大法官：營業秘密與國安的秘密如何界定？

快訊

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

理律法律事務所今、明2天舉辦60周年研討會，今天下午的智慧財產權論壇，除請來產官法界權威與談，日前從企業洩密升級為國安案件而備受矚目的台積電，也由資深副總暨法務長方淑華，分享台積電對於專利及營業秘密的管理與保護心法。

理律今天智慧財產權論壇的主題為「智慧財產權保護與永續發展－新時代的IP布局與管理」，分別邀請到前大法官蔡明誠、智慧財產局長廖承威及方淑華共同與談。

由於日前台積電2奈米洩密震驚全國和產業界，身為專利法權威的蔡明誠指出，該洩密案從營業秘密法上升到國安法，當中有法律位階中上位法與下位法的問題，未來營業秘密與國安法中的「秘密」如何界定？未來恐怕有待司法進一步釐清，而他也認為，國家核心關鍵技術未必等於企業的營業秘密。

方淑華則表示，台積電擁有的專利只是營業秘密的冰山一角，除將手中專利區分為4級管理，對於專利持有更有其戰略性，不是每個創新發明都會去申請專利。台積電擁有更多的是營業秘密，舉凡研發計畫、實驗記錄、製程步驟、配方參數、生產計畫、客戶資料、價格制訂行銷策略等，都是營業秘密的範疇。

方淑華指出，台積電對於營業秘密看得比專利還重要，從2、30年前就很注重，並採取系統化管理，2013年起推動營業秘密註冊制度，2024年創立「營業秘密永續智慧管理中心」全面活用、管理營業秘密。

但近年流行的各大生成式AI如ChatGPT，確實對台積電保護營業秘密產生很大的威脅，方淑華表示，不少工程師為產生報表，都會使用ChatGPT，如此卻會造成公司內部資料被上傳、公開，為此台積電在增進生產力和協助員工生活平衡上，也做出很多努力。

台積電除三申五令禁止員工使用AI工具處理公司資料，及要求員工簽下保密條款外，為了有助於員工寫報告、翻譯、提案等，公司特別購置內部AI聊天機器人，提供功能近似的內部AI服務，同時做到資訊保護和提升員工工作效率。

理律法律事務所舉辦60周年研討會，今天的智慧財產權論壇邀請到智慧財產局長廖承威共同與談。記者蔣永佑／攝影
理律法律事務所舉辦60周年研討會，今天的智慧財產權論壇邀請到前大法官蔡明誠(右二)、智慧財產局長廖承威(左二)及台積電資深副總暨法務長方淑華(左一)共同與談。記者蔣永佑／攝影
理律法律事務所舉辦60周年研討會，今天的智慧財產權論壇由所長李家慶擔任主持人。記者蔣永佑／攝影
理律法律事務所舉辦60周年研討會，今天的智慧財產權論壇邀請到前大法官蔡明誠共同與談。記者蔣永佑／攝影
理律法律事務所舉辦60周年研討會，今天的智慧財產權論壇邀請到台積電資深副總暨法務長方淑華共同與談。記者蔣永佑／攝影
