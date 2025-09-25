台版寄生上流？新北三重賊侵入住宅、偷穿衣褲 法院裁定羈押

38歲蔡姓男子日前闖入新北市三重區民宅行竊，還偷穿房客衣褲、使用生活用品，猶如台版「寄生上流」情節，檢警昨天將犯嫌拘提到案，新北地檢署表示，法院今天傍晚將蔡男裁定羈押。

新北市三重區日前發生蔡姓男子闖入出租民宅，搜刮女租客筆電、現金，還偷穿房客男友的衣褲。女網友在社群抱怨，她出國到美旅遊，租賃的住所卻被竊賊闖入，連隱形眼鏡、保養品都被拿來使用，猶如韓國電影「寄生上流」翻版。

三重警分局表示，9月22日清晨獲報，河邊北街58巷民宅有不明人士正破壞2樓窗戶欲行竊，到場發現蔡男想再度潛入屋內。蔡男辯稱自己是租客，因忘記帶鑰匙才爬窗，隨後被房東戳破謊言，蔡男當場遭逮捕並移送新北地檢署偵辦。