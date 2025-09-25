柯文哲、沈慶京控不正訊問 檢方反擊：送公展時在市長室沒談京華城？

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲京華城案涉收賄、圖利案，今傳喚威京集團主席沈慶京作證，沈與柯皆指控檢察官林俊言不正訊問，公訴檢察官回擊，依沈的證言，陳情案進入公告公展關鍵時刻，2人在市長室見面卻不談京華城，難以置信。

檢方表示，依據沈慶京的證述，京華城12萬284平方公尺樓地板被刪除後，沈慶京有找柯文哲陳情，希望柯可以推翻都委會刪除「120284」的結論，不過，當時都委會通過已經超過1個月，要重開都委會很難有理由。

檢方表示，沈慶京2020年2月20日與柯文哲在市長室「一對一」會談，無論沈慶京作證是否還記得會談內容，客觀上，已獲緩起訴的威京集團法務理陳俊源2020年2月25日就從市長室秘書的管道，知道京華城案不公開晨會結論。

之後，陳俊源在向鼎越開發前董事長朱亞虎報告，沈在2020年3月間就找人頭捐款210萬元給民眾黨，也是朱亞虎在處理，朱並得到柯辦前主任李文宗的回覆，相關時序密接，210萬元捐款與柯同意將京華城案送研議之間，具貪汙對價關係。

檢方表示，沈另於2020年9月16日與柯在市長室會面，陳俊源事先準備京華城修正後的都市計畫變更資料，雖然沈否認當天與柯談及京華城案，不過，其時是京華城案將進入公告公展程序的關鍵時刻，沈、柯在市長約見卻不談京華城，令人難以置信。

公訴檢察官認為，沈慶京確有提出京華城原始設計案、後期京華廣場正面、側面示意圖，柯文哲也取得文件，並貼上便利貼寫「京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了」。