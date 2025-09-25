曾未經許可來台節目錄影 文昭等3人禁止入國…向移民署申請解除管制通過
媒體人文昭等3人去年因未經許可來台節目錄影，經台北市勞動局認定非法工作，依法禁止入國。移民署今天表示，3人依法申請解除管制，經會商主管機關評估後，依法解除。
YouTube頻道「悉尼奶爸」經營者悉尼奶爸、YouTube頻道「公子沈Mr. Shen」經營者公子沈、旅居加拿大的中國獨立媒體人文昭去年1月來台觀選，但因期間接受訪問並收取酬勞，遭人檢舉，被禁止來台3年。
針對文昭等3人是否已解除來台禁令，移民署透過文字回應，文昭等3人於去年間因未經許可來台從事節目錄影，經台北市政府勞動局認定非法工作，經收案後依法禁止入國。
移民署表示，文昭等3人依「禁止外國人入國作業規定」第15點規定，申請解除管制，經會商主管機關，依法解除管制。且代申請人已收到移民署解除管制書面通知，3人將能隨時申請入境台灣。
