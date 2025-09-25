快訊

會議音檔流出…劉世芳稱「頂多水淹過就算了」 內政部回應

花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 搜救人員與時間賽跑找尋14失聯者

寶島眼鏡加盟店數千萬營收遭侵吞 副董、總經理等18人遭搜索約談

曾未經許可來台節目錄影 文昭等3人禁止入國…向移民署申請解除管制通過

中央社／ 台北25日電

媒體人文昭等3人去年因未經許可來台節目錄影，經台北市勞動局認定非法工作，依法禁止入國。移民署今天表示，3人依法申請解除管制，經會商主管機關評估後，依法解除。

YouTube頻道「悉尼奶爸」經營者悉尼奶爸、YouTube頻道「公子沈Mr. Shen」經營者公子沈、旅居加拿大的中國獨立媒體人文昭去年1月來台觀選，但因期間接受訪問並收取酬勞，遭人檢舉，被禁止來台3年。

針對文昭等3人是否已解除來台禁令，移民署透過文字回應，文昭等3人於去年間因未經許可來台從事節目錄影，經台北市政府勞動局認定非法工作，經收案後依法禁止入國。

移民署表示，文昭等3人依「禁止外國人入國作業規定」第15點規定，申請解除管制，經會商主管機關，依法解除管制。且代申請人已收到移民署解除管制書面通知，3人將能隨時申請入境台灣。

台灣內政部移民署。記者翁至成／翻攝
台灣內政部移民署。記者翁至成／翻攝

移民署

延伸閱讀

縱放毒犯交換槍砲情資 土城警刑事小隊長、偵查佐3人緩起訴

全真瑜伽突關6分店 北市勞動局7月勞檢已罰2萬

全真瑜珈6分店無預警停業 北市勞動局：接到申訴遲付薪資

中秋佳節將至 移民署桃園站：帶「含肉月餅」入境最高罰100萬

相關新聞

柯文哲法庭想談花蓮災情遭制止 再批檢察官不斷要沈慶京「咬」他

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲京華城案涉收賄、圖利罪，合議庭今傳喚威京集團主席沈慶京作證，柯文哲律師蕭奕弘詰問時，沈慶京...

京華城容積率…柯文哲笑他那麼傻 沈慶京：我只是「發牢騷」不是陳情

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲於京華城容積率案涉收賄、圖利罪，今傳喚威京集團主席沈慶京作證。沈慶京砲轟時任台北市副市...

挖角光寶科前高層違法來台設點 大陸立訊精密董事長王來春等4人遭訴

位於中國大陸廣東深圳的立訊精密工業董事長王來春，涉嫌挖角光寶科前事業群總經理吳英政，未經許可以陸資來台招募人才。新北地檢...

柯文哲、沈慶京控不正訊問 檢方反擊：送公展時在市長室沒談京華城？

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲京華城案涉收賄、圖利案，今傳喚威京集團主席沈慶京作證，沈與柯皆指控檢察官林俊言不正訊問，公...

曾未經許可來台節目錄影 文昭等3人禁止入國…向移民署申請解除管制通過

媒體人文昭等3人去年因未經許可來台節目錄影，經台北市勞動局認定非法工作，依法禁止入國。移民署今天表示，3人依法申請解除管...

寶島眼鏡加盟店部分營收遭侵吞數千萬 副董、總經理等18人遭搜索約談

台灣最大眼鏡通路商寶島光學科技公司（股票代碼5312）蔡姓副董事長等人涉將加盟店的部分營收匯入自己掌控的個人帳戶，侵吞作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。