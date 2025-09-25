柯文哲法庭想談花蓮災情遭制止 再批檢察官不斷要沈慶京「咬」他

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲京華城案涉收賄、圖利罪，合議庭今傳喚威京集團主席沈慶京作證，柯文哲律師蕭奕弘詰問時，沈慶京提檢察官林俊言到病房時曾提及要抽銀根，律師批林俊言不正訊問威逼沈「咬」柯收賄。

柯文哲在法庭上說，極端氣候問題才是國家應關心的事，不過，柯「越題」想再談花蓮光復鄉災情，被審判長制止。

柯再度提及，京華城案有關南松山發展，可帶動城市進步，卻被檢方抹黑，檢方不斷要公務員及沈慶京「咬」柯文哲，手法與威脅前副市長彭振聲一樣。處理京華城案只指示不要犯法、盡速處理，任市長時，與市民權益有關者均建立鄰選制度，都委會委員也一樣，制度上或許可做得更好，但不是像檢方講的那般邪惡。

蕭奕弘詰問沈慶京羈押期間身心狀況，問2024年10月11日沈在台北醫院接受林俊言訊問時的情形，沈證實，當天林到醫院會議室開庭，先與他交流，林告訴他創業不容易，還說柯文哲是壞人、不要護柯。

蕭奕弘以徐履冰偵查中聲請林俊言迴避辦案的證據再問沈，沈稱，林俊言在醫院時忽然冒出一句「你們中國人就是這樣想的」，讓他生氣。

蕭奕弘提示徐履冰的聲請迴避狀，指林俊言要求沈認行賄罪。沈說，行賄不是他的個性，但林恐嚇稱將抽銀根、手有未發出的公文，還警告他應早點去治病，林和他談快2小時，但筆錄僅簡短作一、二十分鐘。

依蕭奕弘證據提示，沈慶京證實，2024年10月14日林俊言又拿了貪汙案減、緩刑規定到醫院，當天他上手銬、腳鐐綁在床上，其時，律師越方如在病房外，林俊言問是否認行賄？又說叫他為了身體、官司、公司的營運好好想想。

沈慶京作證說，林俊言以要視察醫院為名問話，蕭問「那有視察環境什麼的嗎？」沈說「只視察我一個人啊！」

沈慶京證稱，2024年10月18日檢察官提他到台北地檢署偵訊，他9點5分到法警室，以為可以律見，沒見到律師卻見到林俊言，林跟他說教認罪的事不要跟律師說，林甚至說「如果讓律師知道律師就會給媒體，對你不利」，又再說一次柯文哲不是好人。

沈慶京說，他反擊指林俊言是「土匪」、「強盜」、「明朝錦衣衛」，還解釋錦衣衛就是不擇手段辦案、視人命如草芥，並做假證據扣人帽子的人，沈說，錦衣衛要殺就殺，刑求後弄死被告也無所謂，由於林俊言沒有把他罵「土匪」、「強盜」記在筆錄，所以那份筆錄他沒有簽字。