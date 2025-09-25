快訊

會議音檔流出…劉世芳稱「頂多水淹過就算了」 內政部回應

花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 搜救人員與時間賽跑找尋14失聯者

寶島眼鏡加盟店數千萬營收遭侵吞 副董、總經理等18人遭搜索約談

聽新聞
0:00 / 0:00

寶島眼鏡加盟店部分營收遭侵吞數千萬 副董、總經理等18人遭搜索約談

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台灣最大眼鏡通路商寶島光學科技公司（股票代碼5312）蔡姓副董事長等人涉將加盟店的部分營收匯入自己掌控的個人帳戶，侵吞作為私用，不法金額初估逾數千萬元。台北地檢署今指揮調查局新北市調查處依證券交易法特別背信等罪搜索寶島光學、寶聯公司等22處，約談副董、總經理、幹部員工等共18人到案釐清案。

「寶島眼鏡」創立於1976年，迄今近半世紀，為台灣規模最大的連鎖眼鏡品牌，門市逾300間，深耕超過40年，以直營及加盟方式經營，除販售鏡片、鏡架、隱形眼鏡及藥水，也代理國際知名廠商眼鏡。寶聯則是寶島眼鏡關係企業，寶島科蔡姓副董為寶聯公司董座。

檢調掌握，上櫃公司寶島光學蔡姓副董等人，疑似將加盟店的部分營收，匯入自己可掌控的人頭帳戶，不法金額逾數千萬元，其中被告包蔡姓副董、蔡姓總經理、還有公司幹部及員工涉案，全案朝證券交易法特別背信、刑法業務侵占、洗錢防制法洗錢罪嫌偵辦中，持續追查釐清相關犯罪時間及不法所得金流。

台北地檢署今指揮調查局兵分22路搜索寶島光學科技公司、寶聯公司、蔡姓副董等被告住居所，通知蔡姓副董等9名被告、9名證人，共18人到案說明。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

洗錢

延伸閱讀

挖角光寶科前高層違法來台設點 大陸立訊精密董事長王來春等4人遭訴

京華城等案 北院裁定鼎越、木可公司參與沒收程序

上亞轉型報捷 打入蘋鏈

建商金毓泰詐貸3銀行逾5億元 執行長兒子涉背信50萬元交保

相關新聞

柯文哲法庭想談花蓮災情遭制止 再批檢察官不斷要沈慶京「咬」他

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲京華城案涉收賄、圖利罪，合議庭今傳喚威京集團主席沈慶京作證，柯文哲律師蕭奕弘詰問時，沈慶京...

京華城容積率…柯文哲笑他那麼傻 沈慶京：我只是「發牢騷」不是陳情

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲於京華城容積率案涉收賄、圖利罪，今傳喚威京集團主席沈慶京作證。沈慶京砲轟時任台北市副市...

挖角光寶科前高層違法來台設點 大陸立訊精密董事長王來春等4人遭訴

位於中國大陸廣東深圳的立訊精密工業董事長王來春，涉嫌挖角光寶科前事業群總經理吳英政，未經許可以陸資來台招募人才。新北地檢...

柯文哲、沈慶京控不正訊問 檢方反擊：送公展時在市長室沒談京華城？

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲京華城案涉收賄、圖利案，今傳喚威京集團主席沈慶京作證，沈與柯皆指控檢察官林俊言不正訊問，公...

曾未經許可來台節目錄影 文昭等3人禁止入國…向移民署申請解除管制通過

媒體人文昭等3人去年因未經許可來台節目錄影，經台北市勞動局認定非法工作，依法禁止入國。移民署今天表示，3人依法申請解除管...

寶島眼鏡加盟店部分營收遭侵吞數千萬 副董、總經理等18人遭搜索約談

台灣最大眼鏡通路商寶島光學科技公司（股票代碼5312）蔡姓副董事長等人涉將加盟店的部分營收匯入自己掌控的個人帳戶，侵吞作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。