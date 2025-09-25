聽新聞
寶島眼鏡加盟店部分營收遭侵吞數千萬 副董、總經理等18人遭搜索約談
台灣最大眼鏡通路商寶島光學科技公司（股票代碼5312）蔡姓副董事長等人涉將加盟店的部分營收匯入自己掌控的個人帳戶，侵吞作為私用，不法金額初估逾數千萬元。台北地檢署今指揮調查局新北市調查處依證券交易法特別背信等罪搜索寶島光學、寶聯公司等22處，約談副董、總經理、幹部員工等共18人到案釐清案。
「寶島眼鏡」創立於1976年，迄今近半世紀，為台灣規模最大的連鎖眼鏡品牌，門市逾300間，深耕超過40年，以直營及加盟方式經營，除販售鏡片、鏡架、隱形眼鏡及藥水，也代理國際知名廠商眼鏡。寶聯則是寶島眼鏡關係企業，寶島科蔡姓副董為寶聯公司董座。
檢調掌握，上櫃公司寶島光學蔡姓副董等人，疑似將加盟店的部分營收，匯入自己可掌控的人頭帳戶，不法金額逾數千萬元，其中被告包蔡姓副董、蔡姓總經理、還有公司幹部及員工涉案，全案朝證券交易法特別背信、刑法業務侵占、洗錢防制法洗錢罪嫌偵辦中，持續追查釐清相關犯罪時間及不法所得金流。
台北地檢署今指揮調查局兵分22路搜索寶島光學科技公司、寶聯公司、蔡姓副董等被告住居所，通知蔡姓副董等9名被告、9名證人，共18人到案說明。
