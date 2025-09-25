快訊

花蓮堰塞湖溢流前「通報時間線」曝光 消防署：民眾1樓罹難檢介入了解

花36元買飲料中千萬！7-8月統一發票 7-11共開出4張千萬特別獎

他遇臨檢竟不滿開罵三字經、揮鐮刀嗆警「要拚來拚」 下場出爐

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣董姓男子去年因被劉姓員警攔檢，董男心生不滿竟對員警大罵三字經，還拿出鐮刀對警員揮舞，嗆說「還有一條咧，還有一條殺人的」，彰化地方法院依妨害公務罪判刑3月，員警也提告請求精神賠償9萬元，法官判賠3萬元。

判決書指出，董男於去年8月某日晚間6點多開車行經田中鎮因未開大燈，被巡邏的劉姓員警等二名員警攔檢，二名員警又發現董男的小客車是掛著他車車牌，即要他移置該車，但董男卻情緒失控，對著員警大罵三字經，還拿出鐮刀對著劉姓員警揮舞說「還有一條咧，還有一條殺人的」、「反正拎北也不想要活了，要拚來拚，你如果要跟我拚來拚沒關係」，最後被移送法辦。

法官查出，董男曾因毒品案被判刑11年，2019年被縮短刑期假釋出監，但此次竟又對執法的員警恫嚇，事發後劉姓員警也提告民事求償，表示案發數月後，他仍常心神不寧、情緒易受驚擾、深夜失眠，身心俱疲，精神及心理嚴重受創，因此對董男求償9萬元精神慰撫金。

法官認為董男為累犯，依妨害公務罪將他判刑3月，得易科罰金，並判賠3萬元，全案可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

董姓男子去年因被劉姓員警攔檢，董男竟對員警開嗆三字經，還拿出鐮刀對警員揮舞，彰化地方法院將他判刑3月，員警也提告請求精神賠償9萬元，法官判賠3萬元。記者林宛諭／攝影
董姓男子去年因被劉姓員警攔檢，董男竟對員警開嗆三字經，還拿出鐮刀對警員揮舞，彰化地方法院將他判刑3月，員警也提告請求精神賠償9萬元，法官判賠3萬元。記者林宛諭／攝影

法官 妨害公務 失眠

延伸閱讀

買房遇凶宅！竹北千萬透天厝賣方隱瞞資訊 判賠157萬

未遵循規定導致乘客在機上中風 美國航空判賠3.36億元

情侶遭3警勒索討錢！18歲女學生被捏胸兼威脅性交 3淫警落網

5越南移工高雄小吃部包廂聚會High翻 警臨檢聞到這怪味全都上銬逮捕

相關新聞

京華城容積率…柯文哲笑他那麼傻 沈慶京：我只是「發牢騷」不是陳情

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲於京華城容積率案涉收賄、圖利罪，今傳喚威京集團主席沈慶京作證。沈慶京砲轟時任台北市副市...

挖角光寶科前高層違法來台設點 大陸立訊精密董事長王來春等4人遭訴

位於中國大陸廣東深圳的立訊精密工業董事長王來春，涉嫌挖角光寶科前事業群總經理吳英政，未經許可以陸資來台招募人才。新北地檢...

台北天空塔掏空案新事證！ 吹哨者揭富商、碩河開發副董逾2億金流

台北天空塔「The Sky Taipei」掏空案，碩河開發副董事長邱冠勲與董事、香港富商馬廷海被控將天空塔產權質押給大陸...

超馬好手林義傑被控當著作權蟑螂 二審逆轉無罪確定

改名「林瀚駩」的超馬好手林義傑經營真相智財顧問公司，被控與律師、會計師合作扮演「著作權蟑螂」，找影視公司授權抓盜版，向檢...

他遇臨檢竟不滿開罵三字經、揮鐮刀嗆警「要拚來拚」 下場出爐

彰化縣董姓男子去年因被劉姓員警攔檢，董男心生不滿竟對員警大罵三字經，還拿出鐮刀對警員揮舞，嗆說「還有一條咧，還有一條殺人...

檢抗告成功！陳啓昱羈押近10個月獲交保 高分院發回地院

台鹽公司前董事長陳啓昱等人遭控截流利潤，造成台鹽及台綠損失近4億元，台南地院3天前裁定陳600萬元交保，台南地檢署不服提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。