他遇臨檢竟不滿開罵三字經、揮鐮刀嗆警「要拚來拚」 下場出爐

彰化縣董姓男子去年因被劉姓員警攔檢，董男心生不滿竟對員警大罵三字經，還拿出鐮刀對警員揮舞，嗆說「還有一條咧，還有一條殺人的」，彰化地方法院依妨害公務罪判刑3月，員警也提告請求精神賠償9萬元，法官判賠3萬元。

判決書指出，董男於去年8月某日晚間6點多開車行經田中鎮因未開大燈，被巡邏的劉姓員警等二名員警攔檢，二名員警又發現董男的小客車是掛著他車車牌，即要他移置該車，但董男卻情緒失控，對著員警大罵三字經，還拿出鐮刀對著劉姓員警揮舞說「還有一條咧，還有一條殺人的」、「反正拎北也不想要活了，要拚來拚，你如果要跟我拚來拚沒關係」，最後被移送法辦。

法官查出，董男曾因毒品案被判刑11年，2019年被縮短刑期假釋出監，但此次竟又對執法的員警恫嚇，事發後劉姓員警也提告民事求償，表示案發數月後，他仍常心神不寧、情緒易受驚擾、深夜失眠，身心俱疲，精神及心理嚴重受創，因此對董男求償9萬元精神慰撫金。

法官認為董男為累犯，依妨害公務罪將他判刑3月，得易科罰金，並判賠3萬元，全案可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885