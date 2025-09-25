京華城容積率…柯文哲笑他那麼傻 沈慶京：我只是「發牢騷」不是陳情

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲於京華城容積率案涉收賄、圖利罪，今傳喚威京集團主席沈慶京作證。沈慶京砲轟時任台北市副市長林欽榮「矇騙」柯文哲，且他沒有跟柯文哲「陳情」，只是「發牢騷」而已。

沈慶京作證指出，郝龍斌擔任台北市長時代，京華城就曾向監察院陳情並認定容積率為560%，但郝龍斌還是不理，直到柯文哲上任，因監委也換了一批，因此又再向監察院陳情一次，監察院這次就糾正台北市政府，但糾正過了一年半，林欽榮一直壓件不理不睬。

他說，京華城被前任市長虐待8年，恢復容積率為560％後，又被拿掉120284平方公尺樓地板面積，「京華城向台北市政府陳情，理所當然」。沈慶京認為林欽榮矇騙柯文哲，柯文哲一開始也搞不清楚，就任1、2年才搞清楚為何容積率是560％而非392％。

沈慶京說，當時台大教授蔡茂寅曾找過集團法務長，表達希望和他面談，因為蔡和林欽榮很熟，因此他就去會面，結果蔡希望他給現金，讓他來處理這件事，「我怎麼可以容忍」，因此他認為林欽榮知情，並且矇騙、詐騙柯文哲。

沈慶京在偵查時指出，他曾為了容積率560％當面向柯文哲反映，柯文哲是好人，但林欽榮又很爛，才會引發軒然大波，柯文哲還笑他「你不是生意人？怎麼還那麼傻，當時不早講」。檢方提示偵查筆錄，沈慶京2018年去市長室與柯文哲碰面「發牢騷」，提及「反正訴願也不會贏，行政法院也是維護地方政府」等語。

沈慶京今作證指出，柯文哲就任市長之後，常常在公共場合碰到柯，柯為何會說「當時不早講」，他感覺柯文哲是一個好的父母官，願意講良心話、老實話，而沒有講官僚話，讓他感覺有點像黃大洲。

檢察官詰問過程中多次提示柯文哲市長室行事曆，包括2017年5月（拜會）沈威京、2018年5月10日（拜會）京華城、2018年7月23日（拜會）小沈京華城、2018年10日16日（拜會）威京、2019年7月8日（拜會）威京小沈、2020年9月16日（拜會）威京等等。

沈慶京說，他曾經為了延壽國宅都更拆除典禮、戀戀眷村活動找過柯文哲，但他本人從來沒有向柯文哲陳情，只是「發牢騷」而已，不是「陳情」。他解釋，陳情是要說清楚事實、冤屈和希望做什麼，發牢騷是表達不滿，監察院糾正一年半，林欽榮賴皮動都不動，令他充滿憤怒。