快訊

花蓮堰塞湖溢流前「通報時間線」曝光 消防署：民眾1樓罹難檢介入了解

花36元買飲料中千萬！7-8月統一發票 7-11共開出4張千萬特別獎

網紅「鳳梨」遭連轟12槍…槍手疑逃海外 藏匿犯嫌交保檢抗告

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

網紅「鳳梨」吳泓逸7月15日晚間駕車載妻行經嘉義市博愛路時，突遭騎機車歹徒朝車輛右後方連開12槍，所幸2人均未受傷。警方在現場拾獲12顆彈殼，認定具高度恐嚇意味，並鎖定槍手身分追緝。據傳幕後主使者及槍手疑已潛逃東南亞，但嘉義地檢署僅低調回應，主嫌確實尚未到案，是否已出境仍待查證。涉藏匿人犯的張姓男子，7月下旬被捕，檢方聲請羈押獲准，近日提延押聲請，但遭嘉義地院駁回，嘉檢提抗告 。

檢警指出，歹徒行凶後棄置機車，改搭接應車輛逃逸。案發2天後，檢警逮捕協助槍手逃亡的林姓男子，羈押禁見獲准；涉案機車車主賴姓女子則以3萬元交保。另名涉藏

匿人犯的張姓男子，7月下旬被捕，檢方聲請羈押獲准，並於近日提出延押聲請，但遭嘉義地院駁回。

嘉院指出，張男已坦承犯行，並交出記憶卡配合檢警調查，顯示無意掩飾案情。其供述內容明確，未見隱瞞，且已大幅降低湮滅證據或串證風險。法院認為無繼續羈押必要，裁定以新台幣15萬元交保，並限制住居、禁止與共犯聯繫，若違反規定，將依法再行羈押。此案震驚社會。有媒體報導，涉案槍手過去已涉及多起案件，並在通緝名單中。近期更傳出幕後主使者與槍手已逃往柬埔寨、越南等地，檢方已註銷相關人士護照，以防持照再入境或規避偵辦。

回顧案情，鳳梨當晚行經博愛路時，最初誤以為聲響為鞭炮聲，直到停車發現車體疑似彈孔才報警。他事後在臉書報平安，向粉絲致謝，並隔空喊話：「禍不及家人，今天這樣的動作，過了。」目前，檢警持續追緝幕後指使與槍手下落，強調將循國際合作管道追查，避免嫌犯藉境外停留規避法律制裁。

網紅「鳳梨」吳泓逸7月15日晚間駕車載妻行經嘉義市博愛路時，突遭騎機車歹徒朝車輛右後方連開12槍，所幸2人均未受傷。記者魯永明／翻攝　
網紅「鳳梨」吳泓逸7月15日晚間駕車載妻行經嘉義市博愛路時，突遭騎機車歹徒朝車輛右後方連開12槍，所幸2人均未受傷。記者魯永明／翻攝　
網紅「鳳梨」吳泓逸7月15日晚間駕車載妻行經嘉義市博愛路時，突遭騎機車歹徒朝車輛右後方連開12槍，所幸2人均未受傷。圖／取自網紅「鳳梨」臉書　
網紅「鳳梨」吳泓逸7月15日晚間駕車載妻行經嘉義市博愛路時，突遭騎機車歹徒朝車輛右後方連開12槍，所幸2人均未受傷。圖／取自網紅「鳳梨」臉書　

嘉義 恐嚇 通緝

延伸閱讀

主嫌、槍手仍在逃！網紅鳳梨駕車遭開12槍 涉藏匿男延押遭駁

柯文哲維持原交保金「過關」 徐巧芯：北檢為面子提抗告

網紅「鳳梨」嘉義遭開12槍…主嫌已逃往境外？地檢署這麼說

獨／高雄槍擊命案傳槍手身分已查出來 「飛天遁地」恐已潛逃偷渡出境

相關新聞

京華城容積率…柯文哲笑他那麼傻 沈慶京：我只是「發牢騷」不是陳情

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲於京華城容積率案涉收賄、圖利罪，今傳喚威京集團主席沈慶京作證。沈慶京砲轟時任台北市副市...

挖角光寶科前高層違法來台設點 大陸立訊精密董事長王來春等4人遭訴

位於中國大陸廣東深圳的立訊精密工業董事長王來春，涉嫌挖角光寶科前事業群總經理吳英政，未經許可以陸資來台招募人才。新北地檢...

台北天空塔掏空案新事證！ 吹哨者揭富商、碩河開發副董逾2億金流

台北天空塔「The Sky Taipei」掏空案，碩河開發副董事長邱冠勲與董事、香港富商馬廷海被控將天空塔產權質押給大陸...

超馬好手林義傑被控當著作權蟑螂 二審逆轉無罪確定

改名「林瀚駩」的超馬好手林義傑經營真相智財顧問公司，被控與律師、會計師合作扮演「著作權蟑螂」，找影視公司授權抓盜版，向檢...

他遇臨檢竟不滿開罵三字經、揮鐮刀嗆警「要拚來拚」 下場出爐

彰化縣董姓男子去年因被劉姓員警攔檢，董男心生不滿竟對員警大罵三字經，還拿出鐮刀對警員揮舞，嗆說「還有一條咧，還有一條殺人...

檢抗告成功！陳啓昱羈押近10個月獲交保 高分院發回地院

台鹽公司前董事長陳啓昱等人遭控截流利潤，造成台鹽及台綠損失近4億元，台南地院3天前裁定陳600萬元交保，台南地檢署不服提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。