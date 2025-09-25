網紅「鳳梨」遭連轟12槍…槍手疑逃海外 藏匿犯嫌交保檢抗告
網紅「鳳梨」吳泓逸7月15日晚間駕車載妻行經嘉義市博愛路時，突遭騎機車歹徒朝車輛右後方連開12槍，所幸2人均未受傷。警方在現場拾獲12顆彈殼，認定具高度恐嚇意味，並鎖定槍手身分追緝。據傳幕後主使者及槍手疑已潛逃東南亞，但嘉義地檢署僅低調回應，主嫌確實尚未到案，是否已出境仍待查證。涉藏匿人犯的張姓男子，7月下旬被捕，檢方聲請羈押獲准，近日提延押聲請，但遭嘉義地院駁回，嘉檢提抗告 。
檢警指出，歹徒行凶後棄置機車，改搭接應車輛逃逸。案發2天後，檢警逮捕協助槍手逃亡的林姓男子，羈押禁見獲准；涉案機車車主賴姓女子則以3萬元交保。另名涉藏
匿人犯的張姓男子，7月下旬被捕，檢方聲請羈押獲准，並於近日提出延押聲請，但遭嘉義地院駁回。
嘉院指出，張男已坦承犯行，並交出記憶卡配合檢警調查，顯示無意掩飾案情。其供述內容明確，未見隱瞞，且已大幅降低湮滅證據或串證風險。法院認為無繼續羈押必要，裁定以新台幣15萬元交保，並限制住居、禁止與共犯聯繫，若違反規定，將依法再行羈押。此案震驚社會。有媒體報導，涉案槍手過去已涉及多起案件，並在通緝名單中。近期更傳出幕後主使者與槍手已逃往柬埔寨、越南等地，檢方已註銷相關人士護照，以防持照再入境或規避偵辦。
回顧案情，鳳梨當晚行經博愛路時，最初誤以為聲響為鞭炮聲，直到停車發現車體疑似彈孔才報警。他事後在臉書報平安，向粉絲致謝，並隔空喊話：「禍不及家人，今天這樣的動作，過了。」目前，檢警持續追緝幕後指使與槍手下落，強調將循國際合作管道追查，避免嫌犯藉境外停留規避法律制裁。
